Fernando de Haro, sobre la entrevista de Calviño en COPE: "La ministra tiene prisa en dar buenas noticias"

He leído con mucho interés esta mañana en un periódico la entrevista que le hacían a una periodista y escritora. Es una periodista y escritora de la mas conocidas de España. Contaba sus años de hippie, la pérdida de su marido. Y de pronto la he leído hablando de la felicidad. Me ha sorprendido, me ha sorprendido porque yo soy de esa generación que nunca hablaba de la felicidad en público. Pero ahora todo el mundo escribe en los periódicos y en todos serios de la felcidad, del sentido de la vida y de la muerte.