Fernando de Haro: "Sánchez ahora que acaba el estado de alarma ha vuelto a quitarse el muerto de encima"

El sábado por la noche acaba el estado de alarma, llevamos seis meses de estado de alarma y ya estamos otra vez en la puñetera locura como decía Felipe González.

La cuarta ola va suavemente de bajada pero todavía hay una tasa de incidencia de 202 casos por cada 100.000, hay comunidades como el País Vasco y Madrid con más tasa de incidencia.Tenemos todavía diez veces más de casos de los necesarios para decir que el virus está controlado. Al día sigue muriéndo por covid una media de 50 personas: un autobús llenos de pasajeros. Decae el estado de alarma no por razones sanitarias, sino por razones políticas porque Sánchez no quiere exponerse a una derrota parlamentaria porque Sánchez no ha hecho los deberes aunque casi hace un año prometió una modificación de las leyes sanitarias para que no sucediera lo que está sucediendo hoy.