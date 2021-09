Fernando de Haro: "Queremos leyendas rosas o leyendas negras, no queremos Historia"

Hace ya algunos meses se estrenó un película que se llamó en español “Otra ronda”. En esa película un profesor de historia le pide a sus alumnos que elijan: que elijan entre ser un hombre amante de los animales que no fuma ni bebe, o ser hombre que bebe demasiado y que, a menudo, tiene excesos verbales. Los alumnos elijen al amante de los animales y rechazan al bebedor. Sin saberlo han elegido a Hitler y han rechazado a Churchill. Ni ni siquiera Churchill con todo lo que hizo por la libertad frente al nazismo, encarnó el bien absoluto. Pareció obvio, pero en estos tiempos no lo es. Cada vez pensamos con más frecuencia que un sabio persa de hace 1.800 años, que se llamaba Manes, llevaba razón. Pensamos que llevaba razón aunque no lo conozcamos: cada vez somos maniqueos: el mundo se divide para nosotros entre lo rematadamente bueno y lo rematadamente malo. No hay espacio para los grises, cuando lo vida en realidad siempre transcurre entre claroscuros.