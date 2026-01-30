"Esto que hace Arbeloa es más un signo de cobardía que de valentía, lo hace por proteger a los jugadores, no quiere un lío en el vestuario"

La gestión de Álvaro Arbeloa al frente del Real Madrid ha desatado un intenso debate en El Partidazo de COPE. Tras solo quince días en el cargo, el balance del técnico es agridulce: aunque ha recortado puntos en la liga, el equipo ha sufrido la eliminación en la Copa del Rey y ha quedado fuera del top 8 en la Youth League después de la derrota ante el Benfica.

En la rueda de prensa posterior al partido, Arbeloa asumió toda la responsabilidad ante las preguntas del periodista Rubén Cañizares. "Soy el responsable de esta derrota, igual que lo fui en Albacete. Me siento totalmente responsable de cuando las cosas no salen bien", declaró el entrenador, en un intento de desviar la presión de sus futbolistas.

Una estrategia de 'cobardía'

Sin embargo, esta postura ha sido cuestionada en los micrófonos de COPE, donde se ha calificado como "más un gesto de cobardía que de valentía". Según el análisis del programa, la intención de Arbeloa es "no generar ningún problema con los jugadores en el vestuario", ya que una derrota como la sufrida ante el Benfica es responsabilidad de todos. Con la alineación que presentó el Real Madrid, se esperaba "una victoria y un partido totalmente distinto".

Es más un signo de cobardía que de valentía"

Esta táctica de actuar como un "escudo" para la plantilla puede servir para ganarse al vestuario a corto plazo. No obstante, en el debate se planteó la necesidad de que el entrenador también sepa dar "un golpe encima de la mesa", aunque se entiende que con solo dos semanas en el cargo, Arbeloa quiera evitar un incendio. La gestión de las estrellas por parte de Arbeloa se ha convertido en un tema central que ha desatado la primera gran crisis de su etapa.

El fantasma de Xabi Alonso

La situación recuerda inevitablemente a la de su predecesor, Xabi Alonso. Aunque el tolosarra también protegía a los jugadores de puertas para afuera, no le temblaba el pulso al tomar decisiones drásticas, como cambiar a Vinícius. Esa decisión, precisamente, fue considerada "la tumba de Xabi Alonso", lo que evidencia el terreno tan delicado que pisa ahora Arbeloa.

El debate ha puesto sobre la mesa la existencia de "tres intocables" en la plantilla, jugadores que disputan los 90 minutos independientemente de su rendimiento, lo que "puede suponer la rebelión de otros". En esta nueva etapa, el gran sacrificado ha sido Gonzalo, un descubrimiento de Xabi Alonso y uno de los favoritos de la afición, lo que demuestra, según se apuntó, el gran problema de actitud de algunos jugadores.

La tensión con la prensa

El periodista de COPE, Rubén Cañizares, que preguntó a Arbeloa en rueda de prensa, compartió su perspectiva en el programa. "Le noto un poco a la defensiva", confesó, comparando su actitud con la de Mourinho. Cañizares defendió su pregunta, afirmando que se limita a describir la realidad. "Es una cagada lo de ayer tremenda, esa es la realidad", sentenció sobre la eliminación europea.

Es una cagada lo de ayer tremenda, esa es la realidad"

En medio de la polémica, el jugador Rodrigo Goes ha pedido disculpas a través de sus redes sociales por su expulsión. "Pido perdón a la afición, al club, a mis compañeros y al entrenador. Seguiremos unidos y luchando por este escudo y por esta Champions", escribió. Un gesto que contrasta con el debate sobre la falta de autocrítica en el equipo.