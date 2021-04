Fernando de Haro: "No importaban los datos. Lo importante era tener una cifra para descalificar al rival"

A pesar de todo, los españoles no nos hemos desenganchado de la política. Antes del covid, los españoles tuvimos cuatro elecciones generales en cuatro años. Y no nos desenganchamos de la política.

La participación electoral en España ha seguido siendo alta, en torno al 70 por ciento. En el caso de las elecciones autonómicas de Madrid de los últimos años, la participación ha sido menor, pero también alta. Y a pesar de todo, los españoles, en este caso los madrileños, no nos hemos desenganchado de los debates electorales.

Ayer en las televisiones nacionales, Rocío Carrasco fue la líder de audiencia con más de un 32 por ciento de share, pero en Madrid, el debate que era sobre unas elecciones madrileñas, el share fue de un 36 por ciento, casi un millón de españoles vieron el debate. No he encontrado ninguna encuesta que mida el grado de satisfacción de los que dedicaron dos horas de su vida a ver un debate en el que los candidatos se echaron los muertos a la cara.

Iglesias le echó los muertos a la cara a Ayuso, Iglesias habla de 23.623 muertos cuando, según el Ministerio de Sanidad, hay 14.871 muertos. Ya puestos a meterse en el fango, los candidatos no discutieron con seriedad sobre esos datos, no se compararon con población de otras comunidades autónomas, con estructura de población por edades. Y lo que pasó con los muertos pasó con casi todos, el dato del gasto en menas fue falso, los datos de paro no tenían contexto, los datos de crecimiento de la economía en Madrid se dijeron de paso, cuando es lo que más nos importa a la gente-gente.

Los datos de las listas de espera no eran ciertos, los datos de ayuda a las empresas tampoco, ni los datos de desahucios, tampoco. Pero no importaba, no importaban ni los datos ni comprenderlos, ni debatir seriamente sobre las causas de lo sucedido, ni las posibles soluciones.

Lo importante era tener un cifra para descalificar un segundo al rival. Cada candidato esgrimía una cifra para reafirmar a los suyos. La banalización de los datos, de los hechos y de su significado, banaliza la política. Han pasado unas horas y no importa quién ha faltado a la verdad. Casi lo único que recordamos es el giro de timón que ha dado Gabilondo.

Este es el Gabilondo que no quería nada con Pablo Iglesias.

Para fortalecer ese llamamiento al entendimiento de la izquierda hecho por Gabilondo, el CIS de Tezanos, dice lo contrario que las encuestas. Dice que PSOE, Podemos y Más Madrid tienen opciones de gobernar. Eso no lo dice ninguna encuesta.

No lo dice ninguna pero otras sí dicen, como el CIS de Tezanos, que hay muchos indecisos. Y con muchos indecisos todo puede cambiar por poco.