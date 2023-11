Fernando de Haro: "El Gobierno de Sánchez ha sido el menos transparente de la democracia"

En los funerales que se celebran en China cada vez es más frecuente contratar a un actor que no conoce de nada al difunto pero que por un módico precio llora por el muerto. Lo cuenta el corresponsal de El Mundo, Lucas de Cal. Los jóvenes, dicen, no saben llorar y hay quien contratar sentimientos. Parece una anécdota, pero no lo es.

Es una buena descripción del mundo en el que vivimos donde hay mucho sentimentalismo y poca realidad. Ensalzamos o despreciamos los sentimientos pero siempre desvinculados de la realidad. A los padres de muchos niños en Gaza no les hace falta a nadie para que lloren, lloran ellos. Hasta 3.000 niños muertos.