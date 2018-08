De Haro a las 15: "El asteroide se ha convertido en un “cuerpo potencialmente peligroso” según la Nasa."

Tiempo de lectura: 1



En las próximas horas se va a acercar a la Tierra que se llama 2016 NF23 . No es un nobre especialmente poético. Se ve que los astrónomos no tienen inclinaciones líricas. El asteroide se ha convertido en un “cuerpo potencialmente peligroso” según la Nasa. Tiene entre 70 y 160 kilometros de diametro, tiene el tamaño de la pirámide de Giza. En realidad podemos respirar tanquilos porque el pedrusco no supe ninguna amenaza real, pasara a más 5 millones de kilometros de distancia. El sistema solar está lleno de estos pedruscos, cada año de hecho caen sobre nuestro planera 100 toneladas de restos de asteroides. Siempre que leo una noticia así recuerdo el club de astronomía que creámos un grupo de amigos en la adolescencia. Nos pasábamos horas, asombrados, estudiando lo casi infinitamente improbable que fue la aparición de la vida de la Tierra. La Tierra es un Planeta rarísimo, su satélite, su atmósfera, su inclinación del eje parecen pensados para que hubiera vida.