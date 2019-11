Juan Solo degrana el suceso más surrealista de los últimos tiempos

A ESTA HORA DE LA TARDE YA TENEMOS CON NOSOTROS A ESA PERSONA CAPAZ DE SONREÍR MIENTRAS CAMBIA UN NEUMÁTICO PINCHADO EN MITAD DE UNA TORMENTA: EL MÍTICO Y SIEMPRE FELIZ ¡¡¡JUAN SOLO!!!

Hoy tenemos un especial SUCESOS. Hoy no vamos a cruzar nuestras fronteras. Todo lo que te voy a ofrecer es producto nacional. El primer caso nos lleva a una de mis ciudades favoritas, Zaragoza. Cacos intentaron robar en el Centro Comercial Augusta, de madrugada. Hasta aquí, bien. Bien, no! Pero que es la hora apropiada para robar. Trepan por la fachada como el mítico... Y acceden a través del tejado. Un guardia de seguridad los descubre y... aquí llega el problema. La altura del centro comercial es considerable y para escapar... tienen que ir saltando de tejadillo en tejadillo y después al suelo. Y no se atreven. Sí, niño. Porque está muy alto. (Salta tú, no tú. Es que me da vértigo...) El mayor, de 31 años saltó desde el tejado del Buffalo Grill al suelo y se produjo una fractura abierta de tobillo. El que quedaba arriba, viendo el percal, dijo: yo no salto. Y allí se quedó hasta que le detuvo la policía. Igual que un gato en un árbol.