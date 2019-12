Juan Solo: " Ser feo como un monstruo puede resolverte el futuro laboral"

A PESAR DE QUE HOY ESTÁ LLOVIENDO EN UNA GRAN PARTE DE NUESTRO PAÍS, EN EL ESTUDIO DE LA TARDE HA ENTRADO LA LUZ DEL SOL ACOMPAÑANDO AL MÍTICO ¡¡¡JUAN SOLO!!! ¡Hola, Pilar! Ayer tuvimos clásico. Voy a ser muy conciso: El VAR celona priva al Madrid de una justa victoria. EL Barça cometió dos penaltis en 2 minutos. Clarísimos para todos menos para el árbitro y para el VAR, con todos sus monitores. Si de verdad no los vieron, entonces... A ver si no querían parar el partido para revisar la jugada no fuera que la gente revoltosa se entretuviera tirando cosas al campo... . Las pancartas: VALVERDE, SIT AND TALK con tus jugadores porque el Madrid les metió un meneo. Y por último: Al final, quedaron para darse cera radicales del Barça y radicales de los CDR. ¡¡Y los Mossos intervienen para impedirlo!! Yo tampoco porque estoy seguro de que solo querían SIT AND TALK. Y ahora, nos vamos a Italia. A Piobicco, hermosa ciudad medieval. La ciudad es hermosa, los habitantes no. Piobicco tiene una asociación de gente fea. Tan feos que son centro de la Asociación Mundial de Feos, con 30,000 miembros en todo el mundo. Soy feo y me voy a apuntar. ¿Se hacen foto para el carnet? Curiosamente, el presidente de la asociación no es tan feo como cabría esperar: solo feíllo. Quizá sea buen gestor. El primer domingo de septiembre se celebra el Festival Anual de Feos y festejan su fealdad emborrachándose. Lo que demuestra que, con suficientes copas, no hay nadie feo.