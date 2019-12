Juan Solo: Un hombre planta un árbol de Navidad con la intención de fumárselo. ¿No lo entiendes verdad?

YA TENEMOS AQUÍ AL HOMBRE FELIZ, EL VISIONARIO DEL HUMOR, ESA PERSONA CON LA QUE TODOS QUERRÍAMOS NAUFRAGAR EN UNA ISLA DESIERTA, EL MÍTICO ¡¡¡JUAN SOLO!!! ¡Hola, Pilar! Lamento decirte que te equivocas. Si naufragaras conmigo en una isla desierta no te daría nada más que problemas. No soy nada manitas, me pican los mosquitos y, además, como mucho. Pero no nos desviemos porque hoy traigo un especial decoración navideña. Charlamos sobre decoración navideña Va a haber de todo; bueno, malo e idiota. Vamos con lo bueno. ¿Sabes dónde está el árbol de Navidad más caro del mundo? (Pilar intenta adivinarlo) Te voy a dar una pista: En... Kempinski Hotel Bahía de Estepona, 12 millones de euros, decorado con diamantes y polvo de oro. Entre las ramas del árbol, que se despliega en una formación inspirada en las plumas de un pavo real, hay vasos de Martini, plumas, frascos de perfume e incluso pavos reales de chocolate impresos en 3D. Además habrá una cena de lujo el 28 de diciembre y cada invitado tendrá una llave. Solo una abrirá un cofre con un diamante en su interior valorado en 2,500 €.