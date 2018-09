Javier García, el primer estudiante Erasmus sordociego que hace cumbre en 7 picos de más de 4.000 metros

Javier García Pajares es un joven placentino que el año pasado conocimos en 'La Tarde'. Es el primer estudiante Erasmus sordociego y ahora ha conseguido hacer cumbre en siete picos de más de 4.000 metros.



Hace un mes ha coronado siete cumbres en Los Alpes en seis días. La iniciativa se llama 'Quiero tocar el cielo'. Los ascensos se han hecho entre el 8 y el 13 de agosto. Le han acompañado José Antonio García, psicólogo de la Fundación ONCE y experimentado montañero. Y Jorge Valle, guía oficial de alta montaña. Javier, ha explicado en 'La Tarde' cómo fue el viaje. Asegura que “ha sido una experiencia increíble. Hemos vivido de todo, incluso tormentas eléctricas. Cayó un rayo junto a nosotros. Al coronar las cimas me he sentido muy feliz”.



ESCUCHA LA ENTREVISTA COMPLETA EN 'LA TARDE'



“Me gustaron las cimas más complicadas. Me gusta lo que resulta más esfuerzo, lo más complicado, porque luego cuando llegas estallas de alegría”, ha reconocido Javier. El placentino tiene un pequeño resto visual que le permite percibir levemente lo que tiene a su alrededor, pero es prácticamente nada.

“Para prepararme utilizo un bastón direccional con el que me agarro al guía, y otras veces voy con él agarrado de la mano. Además hago entrenamientos por mi cuenta y trabajo la mente. Me animo a mí mismo antes de ir a la montaña. Elimino lo negativo antes de partir”, añade el joven sordociego.



Javier manda un mensaje a las personas que tienen complicaciones en su vida, "si yo he podido y puedo,tú también puedes".