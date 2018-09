Javier García, el primer estudiante Erasmus sordociego que hace cumbre en 7 picos de más de 4.000 metros

Tiempo de lectura: 1



Javier García Pajares es un joven placentino que el año pasado conocimos en 'La Tarde'. Es el primer estudiante Erasmus sordociego y ahora ha conseguido hacer cumbre en siete picos de más de 4.000 metros.

Hace un mes ha coronado siete cumbres en Los Alpes en seis días. La iniciativa se llama 'Quiero tocar el cielo'. Los ascensos se han hecho entre el 8 y el 13 de agosto. Le han acompañado José Antonio García, psicólogo de la Fundación ONCE y experimentado montañero. Y Jorge Valle, guía oficial de alta montaña. Javier, ha explicado en 'La Tarde' cómo fue el viaje. Asegura que “ha sido una experiencia increíble. Hemos vivido de todo, incluso tormentas eléctricas. Cayó un rayo junto a nosotros. Al coronar las cimas me he sentido muy feliz”.