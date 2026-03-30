Lethal Crysis revela cómo es la vida en un barrio ultraortodoxo de Israel

El conocido youtuber de viajes Lethal Crysis ha compartido en el programa La Tarde de COPE su reciente experiencia conviviendo con judíos ultraortodoxos en Israel. Durante su intervención en la sección 'El Mundo en Primera Línea', el creador de contenido ha ofrecido una visión única y cercana de una de las comunidades más tradicionales y desconocidas del país.

Un choque cultural

Lethal Crysis ha descrito su llegada al barrio como un auténtico 'choque cultural'. Según ha explicado, la comunidad se rige por normas muy estrictas que afectan a todos los aspectos de la vida diaria, desde la vestimenta hasta la interacción social. "Te sientes como si hubieras viajado en el tiempo", ha comentado, destacando el fuerte contraste con la sociedad moderna que rodea estos barrios.

Me sorprendió que los niños no llevaran mascarilla y los adultos sí, pero por la calle, porque en la sinagoga no la llevaba nadie"

Uno de los detalles que más ha llamado su atención fue el uso de las mascarillas durante la pandemia. "Me sorprendió que los niños no llevaran mascarilla y los adultos sí, pero por la calle, porque en la sinagoga no la llevaba nadie", ha relatado el youtuber. Esta observación le permitió entender la importancia de la religión y la comunidad por encima de las normativas civiles para los residentes de estos barrios.

La vida sin tecnología

Otro de los aspectos que ha impactado a Lethal Crysis es la ausencia casi total de tecnología moderna. Ha explicado que los ultraortodoxos utilizan 'teléfonos kosher', dispositivos muy básicos que solo permiten realizar llamadas a una lista de contactos aprobada. "No tienen acceso a internet, ni redes sociales, ni aplicaciones de mensajería", ha señalado. El objetivo es evitar cualquier tipo de información o contenido que pueda ser considerado impuro o contrario a sus estrictas creencias religiosas.