Vuelve a escuchar los consejos económicos de Fernando Trías de Bes en 'La Tarde'

se nos acaban los morros si se nos acaban bueno algún día tenía que pasar vamos tirando de ellos y claro al final se vacía la hucha el Banco de España avisa el ahorro de los hogares españoles se agota y habrá dificultades para consumir y esto en tan solo tres años se del récord de ahorro en 2020 con el confinamiento donde la tasa subió hasta el 17,6% hasta un ratico 7 con 2 % de nuestra renta que pudimos guardar el año pasado y vamos a peor y dónde se va a notar pues en el consumo claro o bajamos los gastos o hay que recurrir a los créditos para mantener el ritmo este tipo de crédito ha subido un 8% con respecto al año pasado en cualquier caso se puede ahorrar en un escenario económico como el que vivimos con la inflación disparada y el Euribor en cifras récord bueno pues lo vamos a consultar a nuestro economista de cabecera a Fernando Trías de Bes que ese el economista de bolsillo aquí en la tarde cómo estás Fernando buenas tardes hola Pilar buenas tardes pero qué ha pasado en estos tres años como hemos podido acabar con la hucha en tan poco tiempo bueno claro es que es que han sido muchas cosas Pilar han sido muchas cosas en primer lugar juntarnos un poquito atrás acaba pandemia la gente ha estado retrayendo se conteniéndose de mucho consumo y había ganas o sea que acuérdate pero cuando acaba covita al principio quería comprar de consumir entonces bueno hubo un consumo muy contenido por un lado luego turismo ocio o sea la gente que hizo salir la gente quiso viajar quisimos viajar para nuestros familiares y seres queridos dos nos lo hemos gastado en consumo nos lo hemos gastado en turismo y nos hemos gastado en dos cosas importantes son 3 capítulos más unos tienda dos tipos gente que lo hemos comentado en otras ocasiones que pudo con ese ahorro guardar para la entrada del piso que nunca había podido y que irá Kovic se lo permitió y gente que se borró también Pilar Atenor luego de la subida de tipos de interés de que le quedaba poco de hipoteca por cancelar he dicho oye mira sabes que el ahorro que aquí me queda como están subiendo el Euribor me va a subir la hipoteca para estar pagando como tampoco me retribuye mucho la cuenta cojo lo que he ahorrado en COBIT y ya cancelo lo que me quedaba de hipoteca y finalmente nos hemos gastado en inflación es decir los precios sabemos lo que han subido esta de la compra no los ha quedado otro remedio ahí sí que se ha tirado de ahorros y ya se sabía que esto iba a ir y esto no ha sido los capítulos donde se ha ido la hora de todas las cosas en las que hemos gastado ese dinero al menos los que han tenido la oportunidad de cancelar la hipoteca pues no deja de haber sido ahorros para invertirlos también de alguna manera en ahorros no esta mañana en señalado no muy bien señala que ahorro es ahorro patrimonial es lo que ha destinado la liquidez ahí lo expresado mal pues al final de devolver la hipoteca o por la entrada del piso es ahorro lo que pasa es que lo pones en piedras pero es ahorro en todo lo demás pues efectivamente nos vemos ha estado y eso no va no va hasta lo gastado está claro la cuestión es que cuando la hucha del ahorro se vacía pues hay dos opciones claro o reducimos el consumo o mantenemos ese tren de vida a base de pedir créditos a base de pedir préstamos al consumo bueno hablemos de estas dos opciones Fernando a ver los créditos al consumo están carísimos lo señalado en la introducción cuando hablabas de los tipos que aceptan se están pagando y paradójicamente se ha girado hipotecas está empezando a bajar y es una paradoja porque es más caro consumo estás subiendo mucho el crédito al consumo de hecho ahí del Banco de España sobre sobre sobre este extremo porque claro aquí la gran pregunta es esto las personas que están tirando sus créditos al consumo es para comprarse por un coche un televisor un lavavajillas un electrodoméstico o es gasto corriente y como no llego en mi día a día tiro de tarjeta de crédito tiro de tarjeta de crédito al consumo para cubrirlo que no llego ese crédito al consumo es el peligrosos decir endeudarte para mirar para un coche para un lavavajillas es una compra puntual aquí dónde está dónde hay que poner el semáforo en ámbar decir ojo es ese crédito es para gasto corriente de cada mes porque entonces empieza la pelota empieza la bola empieza la abuela por lo tanto mucho cuidado con esto estamos hablando de préstamos consumo con un interés de un 8% o superior o sea que hay que hacer muchas cuentas porque si no luego nos vienen efectivamente esos intereses que como bien dices van en dando la bola que siempre estoy dando malas noticias y de verdad que no es no es mi intención pero sí sí tiene pinta de que se avecina meses difíciles por ejemplo tenemos un informe reciente del Banco de España nos habla de un menor crecimiento de nuestra economía entre 2024 y 2025 y sobre todo aún habla de algo que pensábamos que a lo mejor teníamos más controlado y parece que no que es la inflación porque en este informe también se habla de que la infección va a seguir elevada incluso ha elevado esa predicción del tres cosas asiento para final de año al 4,3% y que podría incluso subir más el 2024 hijo estoy a Fernando hace que claro dices pues entonces todo me va a costar más caro me podrás kizi tivo baja mi capacidad de consumo baja si yo consumo menos la economía se ralentiza es una bola luces y sombras pilar para que tampoco nos los siguientes amiga no sé porque como decía estamos siempre como vamos primero por las sombras y luego bueno vamos con las luces para quedarnos con lo positivo a ver él es una situación de la economía española está en una situación tanto para el curiosa no porque hay mucha infección lo sabemos pero el año ha sido bastante bueno ha habido crecimiento del PIB el empleo se sostiene y por tanto dices o no que entonces bueno ahí van a la alerta y por eso ha quitado y la sección de hoy tiene tanta tanta relevancia no porque el ahorro haya jugado un rol fundamental en que sostenga el consumo durante este año entonces un año más difícil vivir un año más difícil porque la inflación pues todavía no aminora tanto como querríamos Ortolá de los alimentos hola general y este nos dices un poco mejor y por otro lado tenemos el Banco Central Europeo apretando las tuercas a todos los europeos hipotecados y endeudados que eso sí que hace muchísimo daño a la capacidad de gasto entonces hay realmente dificultades por delante pero por otro lado el empleo en general está funcionando bien otro lado las empresas registran beneficios no hay despidos a la vista en principio ni grande reestructuraciones y por lo tanto yo te diría que es es un año un poco bisagra y que se va a tener que afilar muy bien en lápiz y gestionaron muy bien y luego ya para no alargarme también aquí de todos los colores o sea lo que estamos viendo mucho los análisis es que hay gente que capea muy bien este este hay gente que no el ahorro el 70% del ahorro estuvo en clases medias y altas hubo gente que no pudo ahorrar esa gente ahora lo está pasando muy mal y ya lleva meses pasan porque no ha podido ahorrar datos la gente que no ha tenido ahorro no ha podido tirar de ahorros y se le viene encima la inflación y aumento de hipoteca en caso de que esté endeudado o algún tipo de crédito esa gente sí que es una capa de población que sufre mucho entonces hay dos Españas realmente Pilar cuando se habla de todo cómo está la economía hay dos Españas preguntar ahora ya no tanto como estás sino también como Fernando Trías de Bes y son preguntas muy concretas bueno pues ante esta situación en que parece que hemos ya acabado con los ahorros como nos están contando con la mayor parte de ese dinero que habíamos ahorrado tú vas a mantener tu gasto o vas a reducir el gasto a nivel personal lo digo como cómo que voy a ir lo voy a reducir en ciertos capítulos y en otros no me estoy descargando más por por bienes de inversión renovar ciertas cosas que tenía que tenía que renovar y lo que es el consumo corriente vigilarlo mucho más mira yo creo que ha llegado el momento pilar de verdad de acumular ticket de compra yo sé que todo eso hay gente que dice vale prefiero vivir cada día y no y no hacer de contable en casa no pero no cuesta tanto guarda todos los tickets o si los tienes a nivel digital guárdalos durante 12 meses mira realmente en qué estás gastando y apunta todos tus gastos fijos de hipoteca y el resto de fijo se produce a largo del año y ahora ha llegado el momento quedar porque cada vez que tenemos episodios de inflación durante tantos meses o aumentos de tipo interés hay que recalcular eso es como cuando la hoja de cálculo dices recalcular hay que recalcular porque han cambiado cosas y por lo tanto los números que hiciste nivel doméstico en casa parto economía familiar de bolsillo ac56 se han quedado obsoletos y hay que rehacer los pro tanto y qué es lo que yo estoy haciendo como economista y dentro de mi conomia doméstica que también lógicamente tengo que vigilar como todo el mundo pues yo me apunto todos mis gastos lo actualizo al cómo se actualiza con el IPC con los tickets de compra y como y con los créditos que pueda tener miro qué es lo que ganó hilo y resto y digo a ver la primera pregunta que me hago Pilar tengo de ahorros y Ono y esto es fundamental saberlo no podemos vivir sin saber si tengo capacidad de ahorro porque alguien que sufre que no nos que no abro sea mejor no tienes ni la capacidad si es negativo y no tienes capacidad ojo significa que tus gastos son mayores a tus ingresos que vas a hacer tía de tarjeta de crédito vas a tirar de crédito al consumo ahí vas a tener que repensar racionalizar revisaré que no puedo gastar más de lo que gana no no tengo capacidad de ahorro y sí sí que te da capacidad de ahorro tienes que decir vale pues a partir de aquí si yo no estoy ahorrando es porque se me va en 3 capítulos previstos caprichos y la B es decir imprevistos que no he tenido caprichos que también hay que disfrutar y la vida era porque había salido me tocó una tapa me tomo una cerveza un amigo y esto pues poco a poco va sumando y anda pues todo lo que podía para este mes no desgastado pues por tanto a tendrás que tener muy bien medido si tienes capacidad de ahorro cuánto realmente quieres apartar y cuánto que se dedicará imprevistos a caprichos y a la vida y ese análisis hay que rehacerlo porque han pasado muchos meses y hay que recalcular a la hora de recortar seamos un poquito conscientes en el sentido de la vida es la vida y mente ahí poco se puede recortar en los imprevistos es donde difícilmente se puede recortar si se te rompe la caldera de la calefacción no vas a pasar el invierno sin calefacción a no ser que verdaderamente ya estés en un momento en que fueras ni siquiera arreglarla pero quizá deberíamos replantearnos los caprichos vamos no sé digo yo por lo menos mira yo te diría el dimensionar los hay que tener caprichos hay que vivir nota trabaja muy duro hostias ingresos para hacer cuando hasta un capricho pero medirlo medirlo no tener conciencia de cuánto dedico a caprichos nos pasa a todos y a mí también qué haces acaba el mes y te espero como me he dejado todo este dinero en caprichos entonces bueno medirlo y sobre todo yo recomendaría ahora estamos en un momento que yo recomendaría tener dos cifras y las llevando en casa no que es cuánto tengo de ahorro acumulado si lo tengo conseguido y cuánto he hablado este mes y con ambos también de hacer cierto respiro si el acumulado me va bien y este mes me queda un capricho más pues sensacional que esté oye que le ahorro acumulado se me está acabando porque el mes pasado tuve un imprevisto insoslayable como tú dices bueno pues igual este mes menos caprichos pero sí que hay que llevar un poco una sensación de oye cuánto tengo acumulado apártalo nota cuenta corriente apártalo porque es que estoy por lo menos tienes ahí el saldo de lo que quieres ver ahorrado y lo que vas haciendo cada mes y con eso pues vas gestionando tu día a día si tienes capacidad de ahorro y si no ahí sí que alerta calcular y por supuesto estar muy alerta si ves que has perdido esa capacidad de ahorro porque los ahorros que si conseguiste durante el confinamiento pues se han acabado