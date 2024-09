El truco de Xavi y Jorge para encontrar piso en Valencia en medio de la subida de precios: por debajo de 300 euros

Con la llegada del nuevo curso en este mes de septiembre son ya muchos los estudiantes que regresan a sus pisos en la ciudad en la que estudian. Este es el caso de Xavi y Jorge, dos de los cuatro inquilinos del piso y que han estado en La Tarde de COPE.

Pero ¿qué buscan los estudiantes en un piso? Los aspectos fundamentales son la ubicación, ya que es importante que no esté muy lejos de la universidad, que el piso esté en condiciones, y, por supuesto que el precio sea aceptable para los estudiantes, o para sus padres, que en la mayoría de los casos son los que lo pagan.

El proceso de búsqueda comienza en los meses de junio y julio, cuando los pisos del curso que termina quedan vacíos, y también cuando los estudiantes van conociendo su universidad y ciudad de destino en función de la nota que hayan sacado en la selectividad. Si se comienza a buscar a finales de verano y en septiembre, como la oferta será más reducida, el precio sube.

Llaves de casa

En el caso de Xavi y Jorge, el precio de sus habitaciones es de 237 euros, pero ellos mismos han afirmado a COPE que lo tienen desde principios de verano, porque “ahora ya es muy difícil encontrarlos por debajo de los 300 euros” para algo similar a lo que tienen, cada uno una habitación, en un piso de 4 dormitorios y un cuarto de baño.

Además, en otro piso de Valencia es donde este año vivirá Clara, una chica de Huesca que estará un año de SICUE con otras 3 que también están en este programa de estudiar durante un tiempo en otra universidad de España. De hecho todavía no las conoce en persona, aunque sí han hablado por WhatsApp a través de grupos de estudiantes de SICUE. En su caso, el piso es algo más caro, otro piso de 4 habitaciones y un solo baño por 1500 euros al mes.

Los requisitos

Contrato de alquiler

Aunque lo más común suele ser el pago de una fianza o el hecho de conocerse en persona entre casero e inquilinos, cada vez son más requisitos los que se tienen que cumplir. En el caso de estos chicos de Valencia les han pedido los resguardos de matrícula y hasta el carnet de estudiante, porque es que en el caso de Clara, se quieren asegurar de que no se van a quedar en verano cuando acabe el curso porque su piso lo alquilan como vivienda vacacional durante la temporada estival.

El caso de Madrid, aparte

Aquí es todavía más difícil la búsqueda. Este es el caso de Amanda, que en La Tarde de COPE ha afirmado que no encuentra casa y está viviendo en el piso de los padres de una amiga suya. Se fue de su anterior piso por las malas condiciones y el excesivo precio y ahora ya ha visitado varios que ni siquiera se corresponden con la descripción del anuncio.

Sin ir más lejos, el precio medio de una habitación en la capital es superior a los 500 euros, casi el doble que hace 7 años, y más del doble, precisamente, que los 237 euros euros que pagan Xavi y Jorge en Valencia.

Como Amanda, si se pone la mirada dentro del círculo de la M-30, algo que se puede filtrar fácilmente en las aplicaciones de búsqueda de casas, hay más de seis mil opciones, pero si topamos tan solo el filtro del precio en los 500 euros, se queda en 69 resultados.

Los anuncios vuelan o son demasiado selectivos los propietarios.

Por supuesto los que están un precio más ajustado, pueden durar incluso minutos en la web. Y en algunos casos, simplemente los requisitos de acceso son sencillamente imposibles de cumplir o demasiado selectivos. No quieren empleados temporales, estudiantes, alguien de prácticas o autónomos. Y el la mayoría de las ocasiones no hay ni respuesta por parte del propietario si este cree que no se cumplen sus requisitos.