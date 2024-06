La odisea de encontrar un piso de alquiler en España: "Demasiada demanda para tan poca oferta"

La búsqueda de una habitación, o un piso de alquiler se ha convertido en un quebradero de cabeza para la mayoría y también en una especie de "pilla-pilla". Hay anuncios que no aguantan más de 24 horas publicados, muchas inmobliarias han optado incluso por no anunciar en internet cualquier vivienda que tengan...ir dosificando poco a poco porque lo que sufren después es un auténtico colapso en los teléfonos. Encontrar algo más o menos asequible (según precio-calidad) se ha convertido sin duda en misión imposible. A la escasa oferta se le suman los altos precios que acrecientan el problema de los jóvenes a encontrar una vivienda.

Alquilar, misión imposible para los jóvenes

Las rentas más bajas, entre ellas las de los más jóvenes no dan más de sí y muchas se ven obligadas a hacer virguerías para tener un techo bajo el que vivir. Es el caso de María Manzano que está inmersa en la búsqueda de un nuevo piso de alquiler porque la casera actual quiere subirle más el precio de la casa en la que vive: "mi contrato acaba en el mes de agosto y nos han avisado en abril. Desde entonces estoy buscando y no he encontrado nada, solo habitaciones pequeñas como zulos con precios altísimos. No he visto nada por menos de 500 euros y la búsqueda está siendo horrible".

María Matos, Directora de estudios y Portavoz de Fotocasa subraya en 'Trece al Día' el momento complicado que atraviesa el mercado del arrendamiento: "es el peor de los últimos años. Nosotros nunca habíamos visto antes un mercado de tan difícil acceso". Precisamente por eso, asegura que el problema está en "la gran falta y escasez de oferta en el mercado de las rentas. Tenemos demasiada demanda para tan poca oferta. Esta última se ha contrañido un 25% desde la pandemia". Con este contexto, advierte de que "estamos en una crisis. No hay pisos por lo tanto, el precio aumenta y la accesibilidad está en los peores niveles".

¿Por dónde pasa entonces la solución? Para María Mato la calve está en un gran pacto: "deberíamos establecer un marco de colaboración público-privada que se traduce en un gran pacto que ampliase la oferta del mercado libre y sobre todo el social, el más necesario".

¿Cuál es de media el precio de un alquiler en nuestro país?

Alquilar una habitación o una vivienda ya se ha convertido en todo un lujo. El mes pasado cerraba con una subida mensual del 1,8% hasta escalar a a los 13,2 euros/m2,lo que se traduce en el mayor dato de la serie histórica. Con este récord, el precio del alquiler encadena ahora seis meses consecutivos batiendo marcas y hasta mayo los precios acumulan un encarecimiento interanual del 13,4%. Un estudio de idealista revela que en los últimos cinco años el precio medio ha subido un 28,2%, llegando a repuntar en Barcelona un 33,3% y en Madrid más de un 25%. De esta manera, si antes un piso costaba unos 300 euros, ahora supera los 1.000. Estas cifras tan altas repercuten de forma directa en nuestros salarios, tanto, que llegan a comerse un 40% del salario mínimo en España. Entre las comunidades autónomas más caras encontramos Baleares, donde se pide 1.500 euros al mes, seguida de la capital con 1.4895 euros mensuales y Cataluña con 1.263 euros de media.