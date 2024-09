La profesora María Blanco, en COPE: "El alquiler por habitaciones ha subido espectacularmente"

Marta tienen 23 años y está buscando piso. Ha terminado la carrera, tiene un buen sueldo pero no le llega para poder pagarse un alquiler. Por eso que comparte piso con unas cuantas personas lo que le permite cumplir con todos los gastos. "Los alquileres en Madrid están por las nubes y no me llegaba con mi sueldo para pagarme la comida, el agua, la luz o el transporte", explica a Herrera en COPE.

400 euros de media por una habitación

Su situación no es extraña. Cada vez es más frecuente seguir compartiendo piso a los 30 añosa unos 400 euros de media por una habitación.

A esta realidad se enfrentan numerosas personas especialmente este mes de septiembre, muchos de ellos estudiantes que cursan una carrera fuera de su domicilio familiar.

"Septiembre es el mes en que de repente los estudiantes de determinados municipios y provincias viajan hasta las grandes capitales" para asistir a la universidad, explica la profesora María Blanco, en la sección 'Economía de bolsillo' de Herrera en COPE. El alto precio de los alquileres en ellas hace que busquen en municipios cercanos que de repente ven aumentar su población estudiantil. Esto hace que esté empezando a haber un enorme aluvión de estudiantes en sitios como por ejemplo Villanueva de la Cañada, en Madrid donde aumenta su población en edad de estudiantil como en un 50%".

Alamy Stock Photo Alquiler

Esto tiene su parte positiva ya que "por un lado ven cómo de repente los alquileres también empiezan a subir y además hay negocios que se hacen de oro".

Hay que crear leyes e instituciones que permitan que las cosas sean más justas" María Blanco Economía de bolsillo

Desprotegidos

Por otro lado, María Blanco reconoce "hay que ponerse también en el lado del señor o de la señora que está ahorrando toda su vida para comprar un piso y que ahora se ven muy desprotegidos".

A estas personas "se las demoniza, se les tacha de egoístas y de que por su culpa estén subiendo los precios".

Por eso, señala "alquilan habitaciones, que han subido espectacularmente, o se los dan a empresas de alquiler vacacional y se olvidan de problemas, porque cada vez hay más riesgo de okupas y porque es una carga enorme mantener un piso en alquiler, mucho más desde la última modificación de la ley".

En su opinión, "el capitalismo en sí mismo es algo neutro, es una institución, los que somos mejores o peores somos las personas y las personas somos imperfectas y tenemos fallos, que es una cosa de la que no nos acordamos. Lo que hay que hacer es crear leyes e instituciones que permitan que las cosas sean más justas", ha señalado.