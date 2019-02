'La Tarde' (7/2/2019) de 16 a 17 horas

Ciencia con Jorge Alcalde. Mujeres maltratadas que no denuncian. Actualidad política con Hughes. Una mujer muere por inhalar gases de productos de limpieza

Escucha ahora 'La Tarde', de 16 a 17 horas. Ciencia con Jorge Alcalde. Ninguna de las seis mujeres asesinadas por violencia machista en enero había denunciado ante malos tratos. ¿Qué no le estamos dando a las mujeres que sufren maltrato para que no denuncien? Hablamos con María Quintana, víctima de maltrato y presidenta de la Asociación 'Juntos contra la violencia doméstica' y con Jesús de Blas, psicólogo y uno de los coordinadores del grupo de atención en emergencias sobre violencia de género en Castilla y León. Actualidad política con Hughes. Muere una mujer en un pueblo de Granada tras inhalar gases procedentes de productos de limpieza. ¿Qué no debemos mezclar? Hablamos con Nou Kayali, investigador y miembro del departamento de Química Analítica de la Universidad Complutense de Madrid.

'La Tarde', un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro, es un magazine de tarde que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, La Tarde ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso, dirigido por Pilar Cisneros y Fernando de Haro.

