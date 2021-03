La Tarde (16/03/2021) de 16:00 a 17:00 horas

¿Cómo influirá en el calendario de vacunación la paralización de la vacunación con AstraZeneca? ¿Qué pasa si me han puesto una dosis?¿Cuándo me pondrán la segunda? Junto con Lorenzo Silva, hablamos con Déborah y Celia, dos profesoras que estaban citadas para vacunarse. Cuando se rumoreaba que España podría paralizar la vacunación, en el punto de vacunación les dieron a elegir: Déborah no se vacunó, pero Celia sí. Hablamos con ellas y resolvemos dudas con el vocal de la Asociación Española de Vacunología Jaime Jesús Pérez. Tertulia con Ricardo Rodríguez,Pablo Iglesias y Paloma Esteban.

Escucha ahora 'La Tarde', de 16 a 17 horas, emitido el 16 de marzo de 2021. 'La Tarde' es un programa presentado por Pilar Cisneros y Fernando de Haro que se emite en COPE, de lunes a viernes, de 15 a 19 horas. A lo largo de sus cuatro horas de duración, "La Tarde" ofrece otra visión, más humana y reposada, de la actualidad, en busca de historias cercanas, de la cara real de las noticias; periodismo de carne y hueso.

En "La Tarde" también hay hueco para los testimonios, los sucesos y los detalles más relevantes y a veces invisibles de todo lo que nos rodea. Esta temporada, Pilar y Fernando seguirán cautivando a la ‘gente gente’ acompañados del divulgador científico por excelencia en España, Jorge Alcalde; del humor atrevido de Juan Solo; de Javier García Arevalillo analizando series o Juan Orellana con los estrenos de cine.

El programa cuenta además con dos grandes novedades esta temporada. El escritor Lorenzo Silva ofrecerá todos los días una mirada muy personal sobre la actualidad y los asuntos que nos importan. Además, el locutor de CADENA100 Javi Nieves también formará parte del equipo para compartir con la audiencia sus reflexiones sobre lo cotidiano y las historias más sorprendentes de un panorama siempre vibrante.

En COPE.es puedes encontrar además las horas completas del programa, sus contenidos más destacados y las secciones estrella que han logrado el respaldo masivo de la audiencia. Según el Estudio General de Medios (EGM), más de 400.000 personas eligen "La Tarde" de COPE cada día para informarse y entretenerse.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades.

Descarga gratis la nueva app de COPE y prueba todas las novedades. Ya disponible gratis para iPhone y Android, con nuevas funcionalidades. Todos los programas, emisoras y noticias. Con la posibilidad de recibir notificaciones en tu móvil. La aplicación para iOS y Android, se puede descargar de forma totalmente gratuita a través de la App Store y Google Play.

Además, si te gusta el deporte, te recomendamos la aplicación de Tiempo de Juego para App Store y Android.