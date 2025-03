Estas son las dos fórmulas para cobrar la jubilación teniendo en cuenta la vida laboral

La reforma de pensiones se ha enfrentado hoy a su primer examen. El resultado ha sido equivalente a un 5, es decir, un aprobado raspado. Esto tiene que ver con su poca viabilidad de cara al futuro, ya que apenas ha mejorado.

Actualmente, en España solo te puedes jubilar a los 65 años si has cotizado durante 38 años y tres meses. Si no es así, tendrá que pasar 1 año y 5 meses para que eso ocurra. Y es que hablamos de un tema importante porque de él dependen, por ejemplo, las ayudas de la Unión Europea.

¿EN QUÉ CONSISTE ESTA EVALUACIÓN?

José María Camarero, especialista en Economía, explicaba en 'La Tarde' lo que evaluaba hoy la AIREF, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal: el gasto en pensiones en relación al PIB, que "no puede superar el 15%". España aprueba porque está en un 14,6%.

Lo peor tiene que ver con que la sostenibilidad del sistema no ha mejorado, por lo que las pensiones de los que están jubilados no pueden ser pagadas por las cotizaciones de los trabajadores actuales. Todo está siendo posible por el dinero que se está sacando "de otras partidas de presupuestos que no tienen nada que ver o de préstamos que pide el Gobierno".

¿CÓMO SE COBRARÁ LA JUBILACIÓN?

El problema surgirá cuando la población vaya envejeciendo y este se haga más mayor. Ahora mismo, la pensión de jubilación media es de 1.500 euros, aunque los recién jubilados cobran más de 1.700, más dinero que el sueldo medio en España. Tampoco parece que las reformas de José María Escrivá, Gobernador del Banco de España, sean del todo válidas, aunque "funcionan tímidamente".

Sin duda, son los más jóvenes los que viven con incertidumbre. Y es que, desde este 2025, se puede elegir entre 2 fórmulas para cobrar la jubilación teniendo en cuenta nuestra vida laboral: contar los últimos 29 años descartando los dos peores o el cómputo actual de los últimos 25 años. Todo muy distinto a lo que defienden muchos expertos, el tener en cuenta toda la vida laboral.