La responsabilidad social como arma para frenar los contagios

La copresentadora de La Tarde, Pilar Cisneros, conoce a bastante gente que por estar contagiada pasará la nochebuena en casa, sin poder salir, en algunos casos solos, en otros, con su pareja o con sus hijos.

Espera de corazón que no te haya tocado, pero es lo que pensamos todos. Quedan cuatro días para Nochebuena. Estando las cosas como están... ¿cancelamos la cena con gran parte de la familia? ¿nos reunimos solo algunos? ¿Nos autoimponemos normas preventivas aunque nos cueste?

Actualmente tenemos 511 casos por cada 100.000 habitantes, raro es el día que no te enteras de algún positivo nuevo. Aún no han salido los datos después del fin de semana, pero te aseguro que no van a ser nada buenos viendo la tendencia que llevamos.

La gran mayoría de las comunidades han implantado el pasaporte COVID para entrar en bares y restaurantes. Cataluña, además, ha recuperado la cuarentena obligatoria para los contactos estrechos, aunque ya estés vacunado. Y lo demás todo son peticiones de los colegios de médicos. Y no solo a limitar a 10 o 15 personas la cena de Nochebuena, sino a terminar ya las clases en los colegios...

Agustín Barroso es enfermero en Escocia. Allí como prevención les han pedido que limiten las reuniones a un máximo de tres hogaresen los días previos y posteriores a la Navidad.

Agustín trabaja en un hospital, y aunque la incidencia allí es alta, rondando los 300 casos por cada 100.000 habitantes, por ahora la situación en los hospitales por ahora está controlada.

Su testimonio lo analiza el escritor y columnista Daniel Gascón, que reflexiona sobre el número de comensales en estas fechas.

Mientras tanto, en nuestro país, Pedro Sánchez se va a reunir el miércoles con los presidentes de las comunidades autónomas. El objetivo del Gobierno es consensuar un único camino a seguir a nivel nacional. Por ello, hablamos con Rafael Bengoa, ex director de Sistemas de Salud de la OMS.

Por cierto, hoy mismo la Agencia Europea del Medicamento ha recomendao autorizar la vacuna estadounidense NOVANAX, que se podría inocular a los mayores de 18 años.