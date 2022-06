Reinventarse a los 51 años: "Me quedé en paro y encontré la solución en la FP"

La historia de Yovita tiene una parte común con mucha gente, con aquellos que se quedan en paro a una de las peores edades, a los 50 años. Hay quien ya no remonta. Y hay quien como Yovita Fernández Campos decide que no se va a quedar en casa, que tiene aún vida laboral por delante y mucho que aportar a la sociedad y se pone manos a la obra.

Yovita llevaba cosiendo desde los 16 años, la costura era su profesión, y si en su tierra Verín ya no había espacio para las costureras, al cerrar la industria textil ¿qué podía hacer? "Solo sabía coser, pero no podía meterme en casa y no hacer nada. Mi hija ya estaba independizada, no tenía nada que hacer en casa y me senté a estudiar", cuenta Yovita en 'La Tarde' de COPE.

"Tenía que hacer algo que tuviera salida en Verín y lo más acertado era hacer Auxiliar de Enfermería porque tenemos hospital y varios centros geriátricos. Ha sido muy interesante, me gustó más de lo que pensaba".

Lo que esta verinesa tenía claro es que no se podía quedar en casa sin hacer nada, "tenía que salir de casa, me dije tengo que hacer algo de cara a la jubilación" y primero sacó la ESO, porque Yovita dejó de estudiar cuando tenía 16 años para ponerse a trabajar y tras aprobar, comenzó Auxiliar de Enfermería.

Al principio era todo un choque generacional con sus compañeros, pero profesores y el resto de alumnos se lo han puesto muy fácil, "tuve unos profesores muy buenos, muy cercanos ,que te animaban a estudiar. Al principio iba violenta porque iba a hacer un ciclo con chicos de 20 años; me sentía fuera de lugar y hoy estoy muy contenta porque no ha habido diferencias".

"Estoy orgullosa de mi madre"

En unos días Yovita comienza las prácticas, "mes y medio en el Hospital de Verín y mes y medio en un centro de día" le dice a Pilar Cisneros y cuando se acaben espera encontrar trabajo, pero después de reencontrarse con los estudios no descarta presentarse a unas oposiciones, "para asegurar mejor el futuro".

Su familia le anima a que siga formándose especialmente su hija, Noelía, que no para de reconocer el mérito de su progenitora, "lo de mi madre es espectacular, animo a todo el mundo a que se ponga a estudiar".

Noelia tuvo que ayudar a su madre con las matemáticas cuando se estaba sacando la ESO, "con las matemáticas molesté mucho a mi hija cuando comencé la ESO, pero luego cuando comencé Auxiliar ya no la necestiba", algo a lo que Noelia resta importancia.

Lo que repiten una y otra es que "si te quedas en paro hay que buscar la solución que sea".









Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado