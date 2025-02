Una psicóloga advierte de los peligros de crecer siendo hijo único: "cuando uno es adulto..."

En las últimas décadas, los modelos de familia se han ido transformando. Tanto, que en la última década la natalidad en España ha descendido más de un 28% en la última década.

Este dato no solo significa que cada vez nacen menos niños, sino que ahora es más común que existan los hijos únicos. De hecho, tres de cada diez niños en España crecen sin hermanos.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en nuestro país hay aproximadamente 19,3 millones de hogares. De ellos, el 33% incluye niños y tan solo la mitad de estos hogares con niños tienen solamente un hijo.

Mientras que en los años setenta cada mujer tenía de media 2,8 hijos, en 2023 alcanzamos un mínimo histórico en la tasa de fecundidad: 1,12 hijos por mujer, según el Instituto Nacional de Estadística.

Alamy Una madre sujetando la mano de su bebé

De esta forma, lo que hace 50 años era extraño hoy se ha convertido en una realidad. Belén Luego, de 47 años, creció siendo hija única en una época en la que la mayoría de niños de su edad crecían junto a al menos un hermano o más, tal y como ha explicado en ‘La Tarde’.

“YO SIEMPRE ME PEDÍA UN HERMANITO”

Lo cierto es que los hijos únicos tienen que aprender a “buscarse la vida”, como comentaba Belén. Un ejemplo de ello es cuando llegan las vacaciones. Los niños que crecen sin hermanos se ven forzados a ingeniárselas para buscar amigos o entretenerse por sí mismos.

Quizás por eso, Belén explica que ella “no quería tener solo un hijo, quería que por lo menos fueran dos”. A día de hoy es madre de dos niños e intenta enseñarles lo que ella aprendió sola: a desaburrirse.

Ella ha comentado que cuando sus hijos no tienen amigos cerca con los que entretenerse, les dice que jueguen ellos solos “al Parchís o al Monopoly haciendo tú de dos jugadores y siempre me dicen: claro, pero siempre vas a ganar. Les digo que no porque yo ponía todo mi esfuerzo en ganar con una ficha y con la otra“.

Alamy Stock Photo Hermanos pequeños jugando al Juego de la Oca sobre una mesa

PROS Y CONTRAS DE CRECER SIN HERMANOS

Los mitos y las habladurías sobre cómo son realmente los que crecen siendo hijos únicos están por todos lados. Hay quienes dicen que son más egoístas porque no aprenden a compartir. También hay otros que aseguran que se sienten solos cuando son niños.

La realidad es que una de sus características es ser muy independientes, ya que “suelen ser niños que aprenden a cultivar esa iniciativa porque más allá de los padres no tienen un hermano con el que compararse”, explicaba la psicóloga Macu Gortázar en ‘La Tarde’.

Otro de los rasgos más notables de estas personas es que “cuando uno es adulto valora más el cariño o la compañía” de lo que lo hacen las personas con hermanos, ya que están acostumbrados a desarrollarse “solos”.

Aun así, estos niños crecen recibiendo una atención especial por parte de sus figuras paternas que, según explica la psicóloga, “le dedicamos un poquito más de paciencia y tiempo, cuando son los primeros o son los únicos”.

Esta realidad no tiene por qué crecer como egoísmo durante su desarrollo. Macu Gortázar señalaba que “yo no diría tanto que es egoísmo, sino una cuestión simplemente de que su propio contexto les ha hecho desarrollarse de manera diferente” a cómo lo hacen los que crecieron conviviendo con sus hermanos.