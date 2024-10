Falacias sobre la natalidad en España

El presidente del Gobierno ha afirmado hoy en el Congreso de los Diputados que “muchas familias no tienen tantos hijos como antes porque no quieren”. Las palabras de Pedro Sánchez, quien ha ironizado con el hecho de que ese descenso de natalidad quizá les duela a algunos, no solo carecen de respaldo científico, sino que la causalidad ha querido que, ayer mismo, el Centro de Investigaciones Sociológicas publicara los resultados de su primera encuesta sobre fecundidad, familia e infancia. Según la institución que dirige José Félix Tezanos, hasta un 77,3% de las personas encuestadas aducen razones económicas como motivo por el que deciden no tener más hijos.

España tiene un severo problema demográfico. La natalidad es siempre un signo de esperanza, y nuestro país, desafortunadamente, se encuentra a la cola de los países europeos en lo que atañe a las ayudas para fomentar el número de nacimientos y la crianza de los hijos. La natalidad es, además, la expresión más robusta del pacto social en el que, a través de las distintas generaciones, se transfieren afectos y cuidados. Promover la natalidad y procurar garantías materiales suficientes para todos aquellos que decidan ser padres debería ser una prioridad en el Estado de bienestar. Los indicadores son claros y no mienten, y favorecer un contexto social y económico en el que sea posible fundar familias debería ser una prioridad en nuestra agenda política.