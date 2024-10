Pilar Cisneros, tras hacer Madrid - Santiago en coche eléctrico: "Si hubiera hecho el mismo viaje con mi coche habría gastado 80 euros más"

En la radiografía de las infraestructuras en España que hoy jueves se está haciendo en COPE, La Tarde, con Pilar García Muñiz al frente, se han ido hasta Extremadura. Badajoz y Cáceres son las dos únicas capitales de provincia que no están conectadas por una autovía, aunque las obras han comenzado hace poco.

Con los diferentes programas desplegados por diferentes puntos del país. Pilar García Muñiz ha conectado con la presentadora de Mediodía COPE, Pilar Cisneros, que es la que más kilómetros ha hecho, para conocer qué conclusiones saca de este viaje. Pilar Cisneros ha hecho 1.200 kilómetros en un coche eléctrico. Madrid – Santiago de Compostela, ida y vuelta.

El viaje de pilar cisneros a santiago de compostela

Pilar Cisneros cuenta la odisea que ha sido viajar hasta Santiago de Compostela en un coche eléctrico y destaca que lo importante que es la planificación si quieres hacer un viaje de estas características: " Si pasas de 120 en la carretera se rompe toda la planificación. La planificación es fundamental porque como no sepas donde están los puntos de recargas te quedas tirado".

Además destaca que en caso de emergencia es un gran problema tener un coche eléctrico, ya que los puntos de recarga están muy mal distribuidos en España, y en el caso de Castilla y León y Galicia apenas hay.

Aunque también cuenta los beneficios de este tipo de coches: "Yo he calculado que si hubiera hecho la misma ruta con mi coche de combustión, que es diésel, me hubiera gastado unos 80 euros más en hacer el mismo trayecto. También en el aspecto ecológico me he ahorrado 120 kilos de CO2 que no se han emitido a la atmósfera".