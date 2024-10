Pide en un bar una cazuela de pulpo gallego con sus compañeros y, al morder, se queda mudo con lo que ve flotando

Muchas son las anécdotas que se cuentan en redes sociales de situaciones surrealistas en bares y restaurantes de España, y la mayoría de ellas se ciñen a normas e interacciones entre clientes y camareros. No obstante, alguna vez lo peculiar llega hasta el fondo, hasta la cocina, y es que un oyente de La Tarde de COPE ha sorprendido a todo el equipo al relatar qué es lo que se encontró flotando en un plato de pulpo a la cazuela cuando fue a almorzar con sus compañeros de trabajo.

Y es que el pulpo a feira o 'pulpo a la gallega' es uno de los platos más conocidos de la gastronomía española, sobre todo identificativo de la parte noroeste de la península ibérica. Los canones establecen que precisamente ese nombre viene del origen de Galicia del plato, aunque hay algunas provincias como Badajoz que también han reclamado que el nacimiento del 'pulpo a feira' podría estar ahí, por la proximidad con Portugal. Otro caso es que el plato sea 'a la cazuela' y, en ese caso, es la isla de Ibiza la que reclama la receta original.

Canva Cazuela de pulpo

Pulpo gallego... con algo más

Este viernes en La Tarde, en la sección de los oyentes, Rosa Rosado daba paso a un seguidor del programa que tenía una anécdota de lo más inquietante: “Bueno, a ver qué te parece, a ver si te da esto un poquito de asquete”, comentaba la periodista de COPE que, añadía: “vamos con una tapita de pulpo. Así lo explicaba el oyente:

“Buenas tardes, gente, gente. Pues en cierta ocasión, comiendo con los compañeros en un bar, uno de los compañeros pidió pulpo de este pequeñito, pulpitos, en una cazuela”. Eso sí, cuando la mayoría de ellos ya habían mordido el plato, se llevaron la peor de las sorpresas: “Pues iban dentro de los pulpitos dos cucarachas rubias, muy bien disimuladas, hasta que se dio cuenta de que encontró una, pero la otra la encontró, pero ya estaba a medias”.

Explicaba así el hombre que la otra media cucaracha se la había comido ya, algo que hizo saltar inmediatamente a todos los que estaban en el estudio de La Tarde: “¡Esto sí que da asquín!”. “Esto da un poquito más de asco”. Eso sí, ambos bromeaban con que el insecto había acabado en el intestino. “Desde luego, lo que pasa es que muerta”. “¿Cómo te tienes que sentir después de darte cuenta que has comido sin quererlo y sin darte cuenta una cucaracha que va dentro? Bueno, se acabarán cocinando porque ahora hacen insectos”, relativizaban.

El paso clave del pulpo a la gallega

Pero, insectos aparte, muchos españoles no conocen la clave para preparar correctamente el pulpo a la gallega, ni presentarlo ni, muchas veces, la diferencia entre pulpo a la gallega y pulpo a feira. Y es que, algunos puede que no lo sepan, pero hay una gran diferencia entre el pulpo a la gallega y el pulpo a feira, la segunda manera de prepararlo, muy similar, pero con varios puntos clave. Mientras que en el pulpo a la feira se vuelca el molusco sobre el agua en ebullición, de la otra forma tenemos que introducirlo hasta en tres ocasiones en la olla, para que no se desmenuce la pieza, y para que quede con un punto de dureza más alto.

Pero donde radica el paso clave entre una forma de preparar el pulpo y la otra es en la presentación: el pulpo a la feira se sirve sin cachelos. Esto es, patatas cocidas en agua sin piel y con sal, y que se sirven como la base del plato, por debajo de la pieza de pescado.