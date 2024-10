Ojo si compras productos con esta etiqueta: podrías llevarte un producto que no es el que buscas

Cuando tenemos que hacer la compra a todos nos gusta comprar lo que más nos gusta comer, con un equilibrio entre lo sano que es el producto y el precio que cuesta. El problema es que para poder comprar todo lo que nos gusta, es bastante probable que tengamos que acudir a varios supermercados de nuestra ciudad o incluso comprar por internet para poder conseguirlo.

Aun así, cada ver son más supermercados los que ofrecen tal variedad de productos que nos permite hacer casi toda la compra en el mismo establecimiento, salvo que busquemos un producto o marca muy concreto que solo se venda en un sitio.

Lo último en ponerse de moda y que ha desatado polémica han sido la multitud de productos de carácter vegano y la gran cantidad de marcas que están proliferando en los lineales de los supermercados, incluidas las marcas de distribuidor, también llamadas marcas blancas.

El etiquetado

Uno de los aspectos más importantes a la hora de fijarnos para comprar un producto es el etiquetado, y, como es lógico, lo que se ve antes son los dibujos y las letras más grandes que aparecen en el envase. Estas ilustraciones y nombres principales deben identificar de la mejor manera al producto, ya que sino nos estarían engañando, incluso aunque luego, en la etiqueta que aparecen los detalles de los ingredientes, se especifique todo lo que hay.

Un ejemplo real: en el paquete aparece un dibujo de un cerdo y el título es chorizo, pero si nos fijamos un poco más en los detalles de la etiqueta, aparece 100% vegano. Y es que nadie discute que se pueda llamar al producto chorizo vegano, ya que en un composición no hay nada de origen animal, pero bastaría con poner el vegano como título y que en vez de poner un cerdo, saliese simplemente una ilustración de un chorizo. Pero esto también sucede con el jamón e incluso el pescado...

La sentencia

Cuando se trata de la identificación de un alimento, la ley es clara, y obliga a que no se engañe en ningún caso en el etiquetado de ningún producto. En este caso, aunque si bien no se está engañando, sí que existe una importante probabilidad de confusión.

Un ejemplo reciente lo podemos encontrar en la leche, cuando hace unos meses un tribunal exigió que no se podía llamar leche a un producto que no tuviese como base a este producto que es exclusivamente de origen animal. Desde entonces, no podemos encontrar en ninguna tienda productos que se llamen leche de soja, avena... Esas bebidas pueden seguir vendiéndose pero sin poner leche en ninguna parte.

Itziar Fernández de la Cruz, portavoz de la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios), afirma que ya han denunciado el etiquetado de varios productos, porque aunque según la ley no sea ilegal debido a que no engaña, sí que puede inducir a confusión.

De hecho lo que se pide es que en estos etiquetados "no se empleen términos como filete, hamburguesa, morcilla... que tradicionalmente se asocian de manera directa a otros productos que no son veganos", dice Itziar.