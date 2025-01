El motivo por el que la jornada de cuatro días funciona en el extranjero, pero no lo haría en España: "valor añadido"

La jornada laboral de cuatro días sigue dando pasos en el Reino Unido. 200 empresas se han comprometido a que sus empleados trabajen un día menos para aumentar la productividad, como parte de un programa piloto que comenzó hace dos años.

Estas empresas están, sobre todo, relacionadas con el marketing, la tecnología o la asesoría financiera.

Los impulsores de esta iniciativa aseguran que trabajar cuatro días a la semana, además de mejorar la productividad, también aumenta la salud de los empleados y reduce las emisiones de CO2.

Además, nueve de cada diez empresas que han participado en este programa piloto en el Reino Unido lo han seguido aplicando y el 86% de los trabajadores están a favor de esta medida.

Otros países

Islandia fue el país pionero en aplicar la jornada de cuatro días en el año 2015. Entonces percibieron que los trabajadores eran mucho más felices y, además, que la productividad no bajaba.

También en Japón, en la empresa Microsoft, llevan trabajando solo cuatro días a la semana desde el año 2019. Allí, han mejorado en un 40% su productividad.

Aquí en España también están en marcha algunas iniciativas. De hecho, en Valencia, en el año 2023, hubo un programa piloto que se llevó a cabo durante cuatro semanas.

El ayuntamiento encadenó cuatro lunes festivos consecutivos para medir este modelo de trabajo que, dependiendo de la empresa, fue más o menos exitoso.

Un experimento que se desarrolló en Valencia, pero no hay que olvidar que, en ese mismo año, en 2023, el Gobierno central también anunció un plan de ayudas a empresas para establecer esta jornada de cuatro días.

España, un país de PYMES

El debate lleva tiempo encima de la mesa y la cuestión es si, con el modelo empresarial que hay en España, en el que abundan las pequeñas y medianas empresas, y en el que el sector servicios tiene un peso tan importante, la jornada laboral de cuatro días resultaría exitosa.

Terraza de un bar - EFE

Por ello, el experto en Recursos Humanos, Jesús Vega, ha insistido en La Tarde de COPE en que el resultado depende del sector en el que nos encontremos y ha subrayado que son siempre los responsables de las empresas quienes deben tener la opción de establecer la jornada laboral que consideren más conveniente para retener y atraer el talento.

"A mí el miedo que me da todo esto es que, al final, todas estas iniciativas las escuchen los poderes públicos, los sindicatos, el Ministerio de Trabajo, y demás, y las impongan. Y lo hagan en empresas que no pueden pagar esa fiesta. Y no pueden pagar esa fiesta porque tienen que ser competitivas. Y, al final, si quieres ser competitivo, tienes que ser productivo", ha explicado el experto.

Depende del sector

Vega ha puesto como ejemplo el sector de la hostelería, en el que cree que una jornada de cuatro días no es asumible, sobre todo en plena temporada turística. Igual que en cualquier otro negocio que pertenezca a un sector que no tenga lo que se denomina "un valor añadido".

"Nuestra economía se basa en sectores de escaso valor añadido. Dependemos muchísimo del turismo, de la hostelería y del ladrillo. Estamos muy apartados de aquellas economías e industrias que proporcionan un valor añadido importante, como la tecnología. Como tradicionalmente hemos sido poco productivos, y además perdimos el tren de la tecnología, cada vez nos cuesta más ser productivos", ha subrayado Vega.

La mayoría de los puestos de trabajo que hay en España implican, por lo tanto, la presencialidad y jornadas extensivas para cubrir un déficit de productividad.

prioridades en los trabajadores

Para el experto en Recursos Humanos, además de medidas de conciliación, las claves para que los trabajadores estén satisfechos pasan por sentirse respetados, valorados, escuchados e involucrados en los proyectos y decisiones de la empresa, además de por percibir un salario digno.