La historia de Eduardo, un enfermo de covid que lleva más de dos años ingresado: "Lo he pasado bastante mal"

Desde hace más de dos años, el mundo de Eduardo se reduce a cuatro paredes y algún que otro paseo con andador. El 22 de marzo de 2020, ingresó en el hospital por covid. Estuvo en la UCI tres meses. Dos de ellos en coma. Sufrió dos paros cardíacos. Cuando despertó del coma, con 35 kilos menos y úlceras en las rodillas, no podía ni hablar por la traqueotomía que le acababan de realizar. Dos años después, Eduardo sigue ingresado. Ahora, cuando el alta está cada vez más cerca, reconoce que aunque el covid le ha quitado dos años de vida también le ha dado la oportunidad de volver a empezar. Hablamos sobre esta historia en 'La Tarde' con Javi Nieves.

Eduardo ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' y ha contado que esta semana no está tan bien como la semana pasada. "Los médicos me han hecho pruebas y me han dicho que posiblemente tenga una bronquitis y ahora mismo cuando hablo me noto algo como en los pulmones. Estoy un poco fatigado".