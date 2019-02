De Haro: “Aunque parezca difícil de creer, Sánchez es el político preferido entre los españoles

Tiempo de lectura: 2



Un famoso que acaba de tener hace poco un hijo ha asegurado, en tono cariñoso, que el niño es todavía un bebé y no sirve para nada. Sus palabras no han sido despectivas, ha reconocido que el niño le ha dado uno de los mejores momentos de su vida. Los niños, los bebes, nunca sirven para nada. Los niños no sirven, los niños son y ya está, ahora, eso sí, son pocos.

La pre-campaña ya ruge. Todos los partidos han reunido a sus juntas directivas, a sus máximos órganos de Gobierno. En la junta directiva del PP, celebrada esta mañana, han estado muy presentes las últimas encuestas. Los populares caen hasta diez puntos en intención de voto que van a parar a VOX. La suma de PP, Ciudadanos y VOX arroja un 49 por ciento de los votos, pero eso no les asegura que Casado Muchos de los votos de VOX en la circunscripciones pequeñas, por efecto de la corrección mayoritaria de nuestro sistema electoral, pueden acabar favoreciendo al PSOE. Barones, o baronazos del PP como Nuñez Feijóo le han pedido hoy a Casado moderación y no moverse del centro derecha.

Casado ha respondido que moderación sí, pero no rendición.

El líder del PP no ha vuelto a descalificar personalmente a Sánchez pero ha insistido en contar con una mayoría amplia en el Senado para aplicar el 155. El 155 lo aprueba el Senado. Una insistencia que tiene poco de moderada porque en este momento el Gobieno de Torra ha gesticulado mucho pero no se ha salido de la ley. Hace tres meses la mitad de los españoles apoyaba una aplicación del 177, ahora solo lo apoya un 33 por ciento. Es un mensaje que puede recuperar, si acaso, votos de Ciudadanos o de Vox.

Para evitar que el PP recupere parte de los votos que Ciudadanos le quitó en las elecciones de 2016, la ejecutiva del partido naranja, ha dejado por escrito que no pactará con Sánchez. A Rivera, que ha sido azote de las negociaciones con Torra en este momento, le sería difícil justificar ese acuerdo.

PP y Ciudadanos, en este arranque de campaña, subrayan un mensaje negativo: evitar que Sánchez siga en Moncloa. Pero aunque parezca difícil de creer, Sánchez es el político preferido entre los españoles para ser presidente. Por algo ha convocado en este momento las elecciones. PP y Ciudadanos tienen diez semanas para invertir la tendencia y parece conveniente que lancen mensajes positivos.