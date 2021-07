La Foto: "Es una sonrisa noble, de reina, le ríen los ojos que son como las rayas de dos soles que estuviesen

La foto que me ha llamado la atención hoy son en realidad dos fotos. Pertenecen a ese gran libro de imágenes que se llaman Madrid en plata de Luis Baylón. Baylon cuenta grandes historias que sucedieron en la capital con dos fotos de una misma escena. En este caso, en la imagen superior aparece el retrato en blanco y negro de una anciana. Un pañueluco le cubre el cuello y la coronilla. Está apoyada en un muro de piedra noble, vestida toda de oscuro, con una rebeca gorda, las mangas subidas y una gran sonrisa en la cara. Es una sonrisa noble, de reina, le ríen los ojos que son como las rayas de dos soles que estuviesen amaneciendo. Le ríen los labios finos. Se le forman arrugas en las mejillas y en torno a la nariz porque ríe con todo la piel, porque sonríe con todo el alma. Tiene la vieja el cutis transparente, el corazón sin queja y alegre. La segunda foto nos enseña lo que no nos mostraba la primera. La anciana está sentada en el suelo, bajo la boca de un cajero automático. Tiene a derecha y a izquierda dos bolsas de plástico. Se apoya en ellas seguramente para aliviar el dolor de la artrosis. En esas dos bolsas es muy probable que esté recogido todo lo que tiene la vieja en su vida. Algunas prendas más de abrigo, algo de comer. Lo que la caridad le ha ido regalando. Sonríe la vieja de la foto sin contarnos sus dolores, sus noches al raso, su pobreza, su soledad, la desgracia que le dejó sin techo. Sonríe la vieja de la foto y esa sonrisa sin queja, sin sombra, es la orbita en torno a la que gira el planeta, el centro del universo, es esa sonrisa la que permite que el mundo entero no desaparezca en el más oscuro de los agujeros.