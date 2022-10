La Foto: “Son los ojos los que delatan la singularidad, el carácter irrepetible”

La foto que me ha llamado la atención hoy viene de China. Es una foto de rojos, rojo escarlata el fondo. Rojo carmín el del uniforme de seis azafatas en fila. Rojos planos, la profundidad en la imagen la da la perfecta formación de las auxiliares de sala. Sus cuerpos miran hacia delante y las cabezas están giradas hacia la izquierda. En el primer golpe de vista todas parecen iguales, el mismo rostro pálido, la misma piel blanca, idéntica mascarilla. Las cejas de las seis están depiladas de forma semejante. Son los ojos los que delatan la singularidad, el carácter irrepetible, único de las muchachas. La cuarta azafata tuerce la cabeza más que el resto. La mirada parece perdida, los ojos vueltos hacia dentro, hacía el nido de inseguridad que se le forma en las tripas. Las manos le sudan. Le sudan desde que dejó de ser niña y se convirtió en mujer. Siempre se ha sentido insegura. Por eso fue pelota con su profesor del último curso, por eso fue sumisa ante su primer novio, por eso siempre quiere aparecer como una persona sometida, que no da problemas, una persona discreta que dice a todo que sí, que dice lo que sabe que va a resultar agradable. Por eso se esfuerza en ser mansa, por eso adula a su jefe. Por eso se pone tensa, nerviosa cuando conoce a alguien. Porque quiere saber qué piensa para gozar de su aprobación. La azafata es temerosa, aprensiva, ansiosa, susceptible. Siempre está escrutando en los otros cuanto vale, siempre está esperando unas migajas de estima. La azafata de la foto vive en un infierno rojo, esperando entre llamas que alguien le diga que no tiene precio.