La foto: "¿Será posible que en el mundo haya algo más que soberbia, humillación y miedo?"

La foto que hoy me ha llamado la atención es de Clodagh Kilcoyne.

En la escena retratada no hay ni rastro de la primavera. Detrás de unos pinos asoma un cielo blanco, de esos cielos que son pórtico de grandes nevadas. Bajo los pinos una carretera por la que no pasa ningún coche. Y en la orilla de esa carretera un monje que se llama Mijail ha montado un tenderete. El monje tiene en la cabeza una boina honda y profunda. Una barba muy negra y muy larga le nace de la nariz. El monje ofrece su producto. Sobre una mesita hay varias cajas de cartón con bocadillos. Extiende la mano y le explica a una señora que los tiene de carne y de verdura. No vende nada. El monje regala la comida. La señora que le escucha, tapada con la capucha de un abrigo gris tiene ganas de soltar lo que lleva en las manos y lanzarse al cuello del monje para darle un abrazo. La mujer en una mano lleva un vaso de café y en la otra algo de pan. El monje le ha preguntado cuál es su nombre, le ha preguntado de qué ciudad bombardeada huye, le ha preguntado por sus hijos y su marido. El monje no es especialmente simpático ni tiene ese tono paternalista de los que ofrecen ayuda. Pero a la mujer se le saltan las lágrimas: ha vuelto a oír en la boca del monje su nombre sin que le urja a meterse en un refugio, sin lamento y pena. El monje, que es un auténtico desconocido, le ha preguntado por las penas que le quitan el aire. Y le ofrece, como el chef de un gran restaurante, sus mejores viandas. Le invita a probarlas todas.

¿De dónde ha salido este monje? -se pregunta la mujer- ¿De dónde ha salido esa voz y esa mirada que es como una primera caricia después de haber escapado del infierno? ¿Será posible que en el mundo haya algo más que soberbia, humillación y miedo? La mujer, ya digo, quiere abrazar al monje, besarle las mejillas inundadas de una barba que debe pinchar mucho.