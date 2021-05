La Foto: "Sabe que la esperanza tiene más fundamento que la fortuna"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la Vanguardia. Las protagonistas de la imagen son dos manos pequeñas de hombre con las uñas muy chiquitas y rectangulares. Manos de venas hinchadas, manos que parecen ansiosas, temerosas. Los dedos de una de esas manos aferran con fuerza la boca de una botella grande de oxígeno. La botella es grande, está de pie y en la parte en la que se estrecha está marcada por un código de referencia: B124. Una mano aferra ya digo, la boca de la bombona y la otra mano la sostiene para que no se caiga. En uno de los dedos meñiques, un pequeño anillo con una piedrita blanca. El hombre que sostiene la botella como quien se agarra a un madero en medio de un naufragio es un hombre coqueto. No le vemos la cara pero viste una camisa blanca muy limpia decorada con tréboles verdes. El hombre prefiere la esperanza que la suerte a pesar de la camisa que lleva. Sabe que la esperanza tiene más fundamento que la fortuna, lo que se puede tocar y aferrar aunque parezca tan irrelevante como la boca de una bombona es más solido que el azar. Quién iba a decirle que una botella grande de metal que almacena lo que está por todos partes pudiera ser salvoconducto para el futuro. Le ha pasado al hombre de la foto como a todos nosotros, el manotazo del dolor, la agresión de un golpe seco, sordo, le ha hecho descubrir lo que estaba por todos lados y no veía. Muchas veces sucede así: solo un repentino giro, una profunda incomodidad, la reapertura de una cicatriz, unas circunstancias fieras como la boca de una bestia nos hacen redescubrir lo que no veíamos.