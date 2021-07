La Foto: "En su rostro se ve la herencia de la madre y tienen las dos el mismo gesto al mirar a cámara"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en el catálogo digital de una exposición de PhoEspaña dedicada a Leopoldo Pomés. La escena retratada sucede en una calle española de los años 50, quizás de los años 60 del pasado siglo y tiene como protagonistas tres personajes que caminan juntos. Tres personajes caminan juntos. De fondo una farola y el rótulo desenfocado de un comercio. La primera de los tres es una señora no muy mayor, con la cara redonda, la boca pequeña, los mofletes gordos, el pelo muy negro, recogido en un moño. Tiene la señora algunas arrugas en la frente y arquea las cejas. Viste de riguroso luto. Medio paso por detrás camina una chica joven, con una barbilla y unos pómulos duros que parecen una fachada de granito, pómulos idénticos a los de la señora que camina por delante. El flequillo le hace una onda muy coqueta. La boca la tiene más grande que la señora mayor y la nariz más chata. La chica joven viste con un traje claro sin mangas, agarra con fuerza la correa del bolso. En su rostro se ve la herencia de la madre y tienen las dos el mismo gesto al mirar a cámara. Es fácil deducir que son madre e hija. Tan parecidas en muchas cosas, tan distintas en otras tantas. Dos pasos mas atrás de las dos mujeres camina un niño. Los mofletes delatan la estirpe, el gesto en el mirar parece gemelo al de la madre y al de la abuela. Pero las orejas son diferentes, la frente es distinta. Tres generaciones ante la cámara. Tan similares, tan distintas. Todo se tratará de explicar por el carácter del bisabuelo, por la guapura e inteligencia de la bisabuela heredada casi intacta por los que llevan su sangre. Todo se tratará de explicar por el legado recibido, hasta que, por un gesto, por un modo de mirar no a la cámara sino a la vida, la abuela, la madre y el nieto dejen claro que son singulares, únicos.