La foto: "Pero seguimos de rodillas ante nuestros propios reproches por los propósitos incumplidos"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. La han tomado en uno de esos torneos de tenis que todos seguimos con pasión. Han debido hacer el retrato desde las gradas porque se ve casi toda la pista, una pista de un azul irreal como el cielo de un videojuego o como la piedra de una pieza de bisuteria. El partido está detenido. Y a ambos lados de la red dos ejércitos de jóvenes en formación, vestidos también de azul, avanzan hacia la malla. Avanzan de rodillas como en una peregrinación piadosa pero no imploran favor alguno al cielo irreal de la pista. Cada uno de ellos lleva un paño un paño en la mano y, postrados, frotan con unción el suelo. Por lo visto tienen que dejarlo muy seco. Antes era siempre así, antes se ponía uno, sobre todo una, de hinojos sobre una almohadilla con forma de guitarra, metía las mano en un cubo con lejía o jabón de sosa y frotaba las baldosas con el recuelo. Cepillo o bayeta en mano se le sacaba al terrazo, simpre humilde, un brillo imposible. Ya no estamos arrodillados ante las losetas, afortunamente. Pero seguimos de rodillas ante nuestros propios reproches por los propósitos incumplidos, por lo que deberíamos haber sido o haber hecho, estamos de rodillas ante la mujer que no nos quiere bien pero nos gusta, estamos de rodillas delante del dinero que no hemos conseguido, estamos de rodillas creyéndonos insignificantes. Estamos de rodillas suplicando, sin acabar de saberlo, raciones definitivas de alegría.