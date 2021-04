La Foto: "Parece que van a arrancar a hablar y a dar una clase muy erudita sobre cualquier cosa aburrida"

La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en El País, es un estupendo retrato de Marta Areces. La foto está tomada en un paisaje castellano con un serrijón en el horizonte que se eleva hacía un cielo nublado, cielo alto y lejano en una meseta que se extiende como una súplica silenciosa. Algo más cerca un alcor de piedra parda y arisca donde algún rebollo quiere despegarse de la tierra pero no lo consigue. La foto es en blanco y negro pero sabemos que las roquedas son cárdenas y grises, que la hierba pobre y triste del primer plano no consigue alegrar los colores de un campo que hasta en primavera no se quita el duelo y el luto. Se asoma por una esquina la que parece una encina verdinegra. En la pradera un rebaño de merinas muy abrigadas mira con cara de inteligencia a la cámara. Están todas las ovejas paradas, atentas, con el hocico largo como si fueran sabias profesoras expertas en alguna materia. Y parecen que van a arrancar a hablar y a dar una clase muy erudita sobre cualquier cosa aburrida e irrelevante. Quizás puedan hacerlo. Balarán pero estas señoras profesoras, tan educadas, tan atentas, nunca nos hablarán de la inquietud que asalta cuando sale el lucero, se echa la noche sin luna y mira uno el cielo lleno de incontables, lejanas, misteriosas candelas y se pregunta quién es en medio de tanta inmensidad. Estas señoras profesoras, estas merinas, no conocen el aullido silencioso de una tarde de domingo ni la promesa derrotada de una mañana de sábado.