La Foto: "Ordenes que se hacen realidad con fuego, hiero y estruendo"

La foto que me ha llamado la atención hoy es una vieja compañera. La he mirado y remirado durante años, hubo un tiempo en la que tenía una copia colgada junto a la mesa en la que trabajaba. No la he buscado, me ha saltado a la vista trasteando en internet. Y me he detenido en ella porque forma parte del paisaje de mi memoría porque hace tres años estaba allí, en la Plaza de Tianamen, en Pekín, intentado meter una cámara para grabar. La imagen ya digo la conozco biein, pero hoy me han vuelto a sorprender cosas nuevas. No es un hombre desarmadado, como recordaba, frente a un carro de combate. Es un hombre frente a una fila de cuatro carros de combate. Los cuatro tanques parecen cuatro cucharas gigantes, herméticas, anónimas, no hay nada humano en ellos. Los soldados desconocidos que llevan dentro cumplen órdenes de un mando superior, que a su vez ejecutan indicaciones de otro jefe y ese jefe de otro jefe. Ordenes que se hacen realidad con fuego, hiero y estruendo para aplastar al hombre desarmado. Un solo hombre, con una bolsa de tela en la mano, está frente al poder desnudo. Su historia no cuenta. Lo único que cuenta es que el orden se mantenga , un orden para el e que todos son ciudadanos anónimos, indistintos, ¡ n orden en el que solo cuenta el partido y la organización. ¿Cómo pudo ese hombre de la foto estar frente a la columna de tanques? ¿Qué estima tenía de su infancia, de su juventud, de lo vivido y lo que le quedaba por vivir para desafiar a las cucarachas del poder? ¿Cómo pronunciará ese hombre su nombre, que diráa cuando decía yo? Yo duermo, yo como, yo sueño, yo deseo, yo me ato los zapatos. Porque ahí está el secreto, el misterio de la foto, en un modo de decirse a sí mismo, en una estima tan grande por si mismo, que el hombre no se esconde cuando llegan con su estruendo las cucharas del poder.