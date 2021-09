La foto: " Los reyes del mundo paseando su amor maduro, sereno, por las calles de un barrio marginal"

La foto que me ha llamado la atención la he visto trasteando en internet. Es una imagen de Chester Higgins, uno de los fotógrafos que trabajó durante años para una de las más prestigiosas revistas estadounidenses. En blanco y negro una pareja avanza por un barrio marginal de Manhattan. Paisaje urbano. El único árbol sobre el asfalto ha quedado casi desnudo, solo le quedan los últimas hojas despistadas. El otoño está avanzado. Hace frío. El cielo blanco, derrama una niebla que desdibuja los perfiles. Sobre la acera ancha una boca de incendios igualita que la de las películas. Y más allá la escalera de hierro, escalera de incendios, de un edificio que quiere recordar los buenos tiempos. En la foto huele a la basura no recogida en el barrio, a la soja y a la fritura de los delys asiáticos, a mantequilla de cacahuete, a bagels con queso. La pareja joven, padre y madre, está retratada de espaldas. Ella con unas playeras, pantalones de campana, un abrigo que imita el cuero. Ella le agarra a él por la cintura. Y se le ve una muñeca plagada de pulseras de metal. El, pantalón estampado, chamarra también de imitación, le echa una mano por el cuello a ella. Así caminan papá y mama . No les vemos las caras pero sabemos que en sus rostros está pintado el brillo del rey y de la reina del barrio, de la isla, del Estado, del país, del mundo. Los reyes del mundo paseando su amor maduro, sereno, por las calles de un barrio marginal. Sobre los hombros del padre, sobre la pirámide que forman los dos cuerpos enlazados, un niño de dos o tres años con el pelo rizado y un abrigo que imita la piel de un borrego. Y el niño, aupado por encima de la niebla, es el emperador del mundo. Se sabe querido, preferido, deletreado momento tras momento. Y todo es suyo: la escalera de incendios, la calle, la gente que se ríe al verlo pasar.