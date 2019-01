La foto: "Hay que beber de todas las fuentes, y quedarse con la buena"

Tiempo de lectura: 2



La foto que me ha llamado la atención hoy la publica La Vanguardia. Es una imagen en blanco y negro, un retrato de época, de comienzos del siglo XX, tomada en la rambla de Barcelona. Al fondo un quisco con aspecto modernista en el que se despacha, a juzgar por los carteles, granizados, café y limón. Por la calle avanza un tranvía chiquito, de un solo coche. Es verano y los escaparates de las tiendas están cubiertos por toldos. En la acera, el tronco nudoso, de uno, dos, tres, cuatro plátanos nudosos y esforzados. Plátanos de ciudad, arboles de asfalto y de resignación.

Entre los plátanos un grupo de mujeres que se arremolinan en torno a una fuente, la Fuente de Canaletas. Las mujeres visten todas de forma muy parecida: con faldas largas y parece que pesadas, l delantales también largos y blancos o de color claro y chaquetillas. Todas se recogen el pelo con un moñoo alto. Debía ser la moda.

El calor debe apretar porque algunas se refugian bajo la sombra de los plátanos. Una de ellas, quizás la más joven, mira a la cámara. Lleva en la mano un cubo blanco con agua de la Fuente de Canaletas. Dice el cronista que las mujeres tenían agua en casa. Pero que se arremolinaban en torno a la fuente porque el agua de la fuente era de mejor sabor, más limpia, más fresca, mejor para la boca y para la cocina. Mejor agua la de la fuente que la que había en casa. Porque la de casa era de deposito, corría menos, saltaba menos, no sabía también.

A las mujeres de la foto no les ha importado salir con la calorina en busca del buen agua de la fuente de Canaletas. No es lo mismo, no todo el agua es igual. Las hay que refrescan poco, las hay duras, las hay que no quitan la sed. Que compara uno y sabe donde está el agua buena. No todas las fuentes son iguales. Lo importante es poder comparar, comprobar uno mismo donde está el agua buena. Los consejos y las autoridades son muchas, pero para quedarse con el agua y con la fuente buena hay que probar. Hay que probarlas todas, beber de todas las fuentes, y quedarse con la buena.