La foto: "Fue una chispa y luego el fuego que devora y para acabar, la oscuridad de la muerte"

La foto que me ha llamado hoy la atención la he visto en el ABC. No es una foto bonita, quizá no sea ni siquiera una foto y sea simplemente un atraco, el atraco de un océano de preguntas que se condensan pronto en una sola. La fachada gris de un edificio del que solo se ve un balcón. El gris parece pintado sin cariño. El balcón pequeño, como una fuga de un bunker, protegido por una baranda de metal. Del hueco en la fachada sube hacia arriba un chorretón negro, una mancha de humo que hace curvas. Un Guardia Civil hace fotos. Fue una chispa y luego el fuego que devora y para acabar la oscuridad de la muerte. Fue todo muy rápido. Apenas unos segundos después de un despertar sobresaltado, la última palabra, la última mirada, la ultima oración o la última queja. El ahogo Y el último gran dolor. Y después el llanto de los que se quedan. Estas cosas suceden, nos decimos. Sucede que una chispa provoca un incendio en una residencia de ancianos, sucede que el hombre al que le has dedicado tu vida, en el que confiabas, al que siempre habías apoyado, se va con otra. Sucede que, de pronto el ADN de algunas células empieza a dar instrucciones mal dadas y esas células empiezan a crecer como no tenían que crecer. Y en el mejor de los casos, si se dan cuenta a tiempo, con el veneno con el que te curan en las venas, das gracias de poder contarlo. Estas cosas suceden. Sucede que el hijo se te engancha a algo malo, sucede que el virus te deja sin fuerzas, como si fueras un anciano con más de 90 años. Sucede que un ciervo se te cruza en la carretera, que estás dentro de ese porcentaje mínimo de personas a las que le asalta algún tipo de desgracia. Sucede que, de pronto, cuando aún piensas que eres joven, te das cuenta que tomas a diario cinco pastillas. Sucede que tienes encima una tristeza pegada al alma que es como un sudario. Sucede que se rompe el filtro de la lavadora, que se borra el documento del ordenador, que descubres que has hecho daño a quien no querías lastimar. Estas cosas suceden, nos decimos. Y cuando en realidad decimos esa frase estamos sumergidos en un océano de preguntas que se condensan en una sola: ¿es justa la vida?