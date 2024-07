La foto de Fernando de Haro: "Junto a la silla vacía, reposa el vacío de todos"

Foto de la explanada de un festival. Amanece el día después de un formidable concierto que se ha prolongado hasta altas horas de la madrugada. Al fondo se ven todavía encendidas las luces del escenario y de las torres de sonido. Todo ha quedado desierto, todo el mundo se ha vuelto a casa o se ha marchado a dormir un rato a las tiendas de campaña. Sobre la hierba de la explanada han quedado las latas de cerveza arrugadas, plásticos varios y el vacío de lo que fue mucho y ha quedado en nada. Una silla plegable, de color verde caza, ha quedado abierta y abandonada. Parece estar esperando, torcida, a que alguien se acuerde de ella. El concierto ha sido realmente formidable. El artistita invitado ha hecho bien su trabajo. Sin escatimar esfuerzo ha cantado bien sus mejores temas. Ha bailado sobre el escenario como si fuese la primera vez. Y todos los espectadores han vibrado en una extraña unión. No se conocían pero parecían miembros de una gran hermandad. La música fundía sus almas en una gran armonía. Han sido horas mágicas. Ha sido una de esas vez en las que tienes la sensación de que no pesan las fatigas pasadas en las que piensas que, a pesar de todo, merece la pena vivir. Ha sido una de esas veces en las que piensas que no te importaría que la vida se acabara en ese preciso instante porque ya está todo vivido. Y ahora, junto a la silla vacía, reposa el vacío de todos los asistentes al festival, ese vacío, esa insuficiencia, esa insatisfacción que solo fabrican los días de fiesta perfectos.