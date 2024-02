La foto de Fernando de Haro: "Atención, entusiasmo, cansancio o hastío"

Foto de cuatro adolescentes coreanas. Las cuatro vestidas de blanco, de blanco y encaje, de blanco y de rosa, de blanco y de blanco. Las cuatro con la cara redonda, con los mofletes rellenos. La primera levanta un móvil blanco y mira a la pantalla seria buscando la precisión del retrato. La segunda, con unas trenzas negras, abre mucho la boca y abre mucho los ojos y finge que está sorprendida, que está atónita como si estuviera viendo un elefante, el elefante que se balanceaba de la tela de un araña y que como veía que no se caía fue a buscar a otro elefante. Pues la segunda adolescente delante de la cámara del móvil quiere hacernos creer que ha visto un elefante en una tela de araña. La tercera joven surcoreana solo consigue esbozar una sonrisa, una sonrisa cansada. Y la cuarta tiene en el rostro la señal del hastío y del aburrimiento, la marca del vacío, del hartazgo que le produce hacerse fotos, ver fotos, ver un vídeo tras otro de gentes estúpidamente satisfechas y contentas por haberse grabado haciendo un bailecito, Vídeos de bailes, vídeos de mascotas, vídeos de cocineros domésticos, vídeos irrelevantes, absurdos, pero vídeos que no puedes dejar de ver, que cuando consigues dejar de ver te dejan el alma arrugada y escondida, avergonzada de haber perdido el tiempo, avergonzada no por haber hecho algo malo, avergonzada el alma por no haber hecho nada, por haber nadado en una nada espesa e indigesta. Cuatro jóvenes coreanas delante de un móvil. Atención, entusiasmo, cansancio o hastío. Quizás solo sea una joven, la misma joven. Con atención, entusiasmo y hastío.