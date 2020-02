Foto del día: "Lo suyo es ocupar espacios, hacerse notar, llenar el cielo y el suelo"

La foto que me ha llamado la atención hoy la he visto en La Razón, en la sección de Madrid. Es una foto inquietante, es la imagen de un merendero con sobrios y esforzados pinos de ciudad -hay que ver qué voluntariosos son los pinos de cualquier capital-. Siempre los dejan sin pinocha. El merendero está vacío, las mesas y los asientos sin vecinos que se solacen. Su lugar lo ocupan una, dos, tres, cuatro y cinco cotorras desinhibidas que han tomado posesión del mobiliario urbano sin que haya en ellas ni asomo de esa discreción, esa humildad llena de dignidad de los intendentes, de los gorriones. En estas cotorras de verde chillón, de ruido estridente, todo es suficiencia, vuelan, se posan y amedentran al resto de pájaros estas cotorras como si todo les fuera debido. Lo suyo es ocupar espacios, hacerse notar, llenar el cielo y el suelo. Ninguna sabe callar. La primera de la foto, a la hora de la cena, no para de contar lo mal que la han tratado en el trabajo y lo poco que le reconocen lo mucho que vale. Lo mucho que hubiera podido ser si le hubiera sonrreido la fortuna. La segunda es doña quejas, puede pasarse horas explicando lo mal que la han tratado en el metro, lo poco que le respetan sus vecinos, lo mucho que le molesta que la lluvia caiga desde lo alto y no surja de las profundidades de la tierra, que es lo que a ella le convendría. La tercera explica siempre lo mucho que sabe y lo grande que es la ignorancia de los demás. La cuarta ensarta lugares comunes con mucha energía y la quinta se expande en cuatro idiomas. Cotorras expansivas y sin complejos, que huyen de sí mismas como de un mal virus, que buscan la distracción barata, autorretrato de un mundo que odia el silencio.