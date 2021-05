La Foto: "Un farol que ilumina la foto y la noche”

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en La Vanguardia. Bajo un cielo nocturno se elevan las ruinas de un edificio, el gris del concreto se ha convertido en un montón de escombros. Entre el hormigón de la que debió ser una casa de varios pisos asoman muchos hierros retorcidos.

Las paredes entre las que se hacía vida han quedado reducidas a laminas de polvo y destrucción. Los espacios en los que engendraban y criaban niños han desaparecido. Atados a los restos de lo que fue hay varios vientos de una tienda improvisada, formada por telas estampadas y a cuadros. El entoldado se sostiene con cuatro palos y debajo luce una candela muy potente, un farol que ilumina la foto y la noche.

En torno a la luz, charlando la velada, hay siete jóvenes. Las sillas de plástico azul no alcanzan para todos y algunos se han sentado en el suelo. Dormirán allí mismo, esperando que un par de mantas y la amistad les defienda del rocío de la mañana. Charlan los protagonistas de la imagen quizás de lo que fue, de lo que ha quedado reducido a cascotes, de lo que tienen a la espalda. Charlan quizás de lo que será, de por dónde volver a empezar.

Me ha llamado la atención la foto porque se me ha antojado un retrato de como andamos en este mundo: acampados junto a una casa en ruinas, a veces sin enterarnos de que las palabras, las canciones, las historias en las que vivíamos yacen derrumbadas. Las palabras y las historias siguen ahí amontonadas en el suelo pero ya no dan cobijo, ya no son morada, ya no se sirven de refugio cuando se vuelve del trabajo, cuando se quiere amar, cuando se quiere trabajar.

Andamos acampados entre ruinas sin que los más se hayan dado cuenta. Mientras que los menos hacen planes muy sesudos para reconstruir, rehacer, levantar de nuevo una casa que sea exactamente como lo que se vino abajo, sin darse cuenta de que el viejo cemento ya no une nada, sin darse cuenta de que la nostalgia no mantiene las paredes en pie. Necesitamos casa sí, pero tiene que ser nueva, levantada de otro modo.