La Foto: "Esas olas niñas tienen debajo un agua antigua y profunda"

La foto que me ha llamado la atención la he visto hoy en la Vanguardia. Es la imagen del morro, la punta de una isla a contraluz. A contraluz porque el sol le da de frente. Es una isla con un castillo, con almenas, con un foso que cae sobre un mar oscuro en el que la tarde riela y corona de oro unas olas pequeñas pero revoltosas. Esas olas niñas tienen debajo un agua antigua y profunda. Sobre la isla un cielo repleto de nubes imaginativas que forman montañas, praderas. Es un cielo que pinta también más castillos, fortalezas, defensas y murallas en el aire. Se ha quedado sola la isla, se ha quedado sola la isla con los que querían estar solos, los que buscaron refugio entre sus defensas. Soledades buscadas para mantener la pureza, islas-refugio para evitar que nuestras hijas se enamoren de príncipes extranjeros, para preservar nuestros acentos para que mantengan el viejo sonido que tuvieron siempre. Buscamos el mar para que el mar nos alejara del resto del mundo, forticamos las islas para que nadie pudiera desembarcar en ellas y tras nuestro orgullo de buena familia lo que había era miedo, inseguridad. Cada piedra que poníamos en la fortaleza decía que no estábamos seguros, al ponerse el sol no estábamos seguros de lo que habíamos proclamado a mediodía. Por eso se quedó sola la isla, estábamos solos en las islas solas porque ya no estábamos ciertos de nada. Y ahora encaramados sobre el océano nos damos cuenta de que vamos y venimos prisioneros de nuestras soledades. Vamos y venimos por islas que flotan en nuestros temores, vamos y venimos mustios, tristes, sin color en el rostro porque hemos dejado el mundo lejos, porque los bastiones que hemos levantado nos alejan de la vida.