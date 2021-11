La foto: "Dos hombres están sentados muy cerca, sentados en un ladrillo o en una piedra"

La foto que me ha llamado la atención es de Esteve Lucerón del que hay una exposición en Barcelona. Esteve fotografió durante diez años el barrio de la Perona, un barrio de la ciudad condal donde vivían sobre todo gitanos. En la foto que me ha llamado la atención dos hombres están sentados muy cerca, sentados en un ladrillo o en una piedra. Uno de ellos lleva sombrero y camisa de manga larga remangada. Este primero está casi en los huesos. El segundo un poquito más entrado en carnes gasta bigote y esclava en la muñeca. Los dos tienen entre las piernas un cesto de mimbre, uno más grande que el otro. Ultiman la faena. Los capachos están casi terminados. Pusieron hace horas el mimbre a remojo para darle forma con más facilidad, y luego empezaron a trenzar, siguieron haciendo cruces, amarrando, haciendo círculos y cortando lo que sobraba. A ratos charlaban de sus cosas, de la familia, de los vecinos. A ratos se quedaban en silencio pasando por detrás y por delante las varas. Y poco a poco el tiempo y el trabajo ha ido urdiendo lo que primero era algo parecido a una suela de alpargata y luego ha ido cogiendo hechura y forma. De la mimbrera vinieron las aguijadas duras, rebeldes, casi indomables. Y las manos de los dos hombres las han ido domando, como una tierra que se ara, como un amor que se conquista, como un piedra que se talla, como un verso que se escava. Las manos de los dos hombres le han dado forma al mimbre, le han dado forma al mundo. Hablando entre ellos a ratitos, mirándose, callando. Todo lo han hecho juntos. Que no se le puede dar forma al mundo solo.