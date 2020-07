Foto del Día: "Voluntad de no volverse a dejar engañar"

La foto que me ha llamado la atención la he visto en el País. El retrato ha sido tomado en Banjul, la capital de Gambia, en el interior de una extraña sala de estar. La estancia está ocupada por un gran sofá de plástico que imita la piel de una serpiente. La pared pirada de color caramelo y en la ventana un visillo con dos cenefas geométricas. Sobre el tresillo, a un lado cojines y en el otro una joven posa sentada en el borde. Esta la joven sentada pero sin apoyarse, en el borde, con las piernas muy cerradas, con las manos sobre las rodillas, con un pantalón negro y una camisa y un pañuelo en la cabeza de la misma tela, una tela malva. Los brazos algo cortos, el cuello estirado, los pómulos de piedra, la nariz pequeña y la mirada…La mirada es la foto. No hay alegría en esos ojos, hay firmeza, hay vigilancia, hay voluntad sí, decisión de no volver nunca a bajar la guardia, de no volver nunca a ser sorprendida, de no volver a ser atropellada, de no volver a sentir vergüenza de sí misma, de no volver a mirarse y sentir su cuerpo como algo extraño, como algo robado, de no volver a mirarse como aquella vez en la que la miraron como una cosa, hay voluntad de olvidar aquella mirada tan sucia como un océano de mierda, hay voluntad de no volverse a dejar engañar. Es una mirada de una mujer, de una joven que quizás no se perdona, como si ella tuviera alguna culpa. Duele el dolor que ha provocado tanta distancia. Y se pregunta uno ante la foto si habrá una ternura capaz de descongelar esos ojos de hielo. Si otra mirada borrarán el gran daño, si unos ojos que miren a esta mujer viendo en ella la risa perdida, viendo en ella la niña que fue, la anciana que será, viendo en su cuerpo una sinfonía misteriosa y sagrada, viendo como el universo, el mundo y los mundos que fueron y la historia, gira y baila en torno a ella, si unos ojos que la miren así la curarán.