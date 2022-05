La Foto del Día: "A veces el remedio del galeno es la cercanía”

La foto que me ha llamado la atención hoy ha llegado de un museo chino. Dos mujeres menudas, las dos con coleta, las dos con mascarilla, están de espaldas a la cámara frente a una gran alacena. La alacena muy bien iluminada, llega hasta el techo y está dividida en cajas cuadradas, todas iguales. De las dos mujeres una alza la mano, señala una de las cajas y le explica a la otra algo. En las vitrinas hay ochenta frascos de botica. Los frascos, de cristal, dejan ver el tesoro que guardan. El tesoro es anís verde para cuando llevauno tiempo mustio, comino para echar los aires, eneldo para no quedarse con el agua en el cuerpo, espliego para las heridas, hinojo para tener más ganas y manzanilla para lo contrario, para tranquilizarse. Hay también orégano para que la digestión no pese, romero para mirar la vida con distancia y tomillo para que las puñaladas no se pudran. Huele el museo chino a pinar de la Bahía, a dehesa sin podar a un alcornocar en el que, de noche, ya canta el grillo. Parece que va asomarse por la alacena el morro de un conejo, las orejas de una liebre o una perdiz paseando como una señora con prisas. En las vitrinas, en los frascos de cristal hay remedios de campo. Remedios para las tos que no se cansa, para el moquillo, para la pleura, para el quebranto de la voz y para muchos otros males. Remedios que alivian. Hay otras fatigas que no tan fáciles de pasar. Por por más que la receta diga que una ausencia se remedia con el tiempo y la mudanza, allí se queda la dolencia. Por más que la prescripción ordene paciencia y resignación el quebranto no se marcha. A veces el remedio del galeno es la cercanía Y parece que no que no puede haber más consuelo que volver a cogerle la mano, que tenerla cerca. Pero aunque esté a tu vera la nostalgia, la pena de tenerla no teniéndola se queda sin remedio alguno.