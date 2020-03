Foto del día: "Y uno mira la escalera y quiere subirla y bajarla, así de ancha, así de variada"

La foto que me ha llamado la atención la publica La Vanguardia. Es la imagen de una gran escalera, me he tomado la molestia de contarle los escalones y son 47 escalones. Casi 50 escalones de una escalera empinada, una escalera ancha por la que podrían subir a la vez unas veinte personas. En el momento de la instantánea la escalera la están utilizando tres mujeres vestidas de verano con tres trajes vaporosos y estampados. Bajan por la escalera tres mujeres de bendito estío y suben por la escalera dos monos. Se me ha olvidado decir que la escalera está en un país donde los señores monos andan muy panchos por la calle. Y están los escalones, según el tramo, pintados unos con el verde de selva, que es el verde de una vida furiosa, otros con azul del océano, que es el azul de horizontes infinitos y de las aguas del primer día de la creación y hay otros escalones con el color del azafrán, el color de lo primoroso, de los tesoros pequeñitos y guardados con pudor, hay también escalones con el rojo de las fresas, que es el color de lo que nunca se acaba, hay otros escalones con el turquesa de playa, que es el color de las mujeres delicadas, las de una belleza que duele, también hay escalones pintados del color del oro, que es el color de la lealtad, de la amistad que dura, y hay escalones del color de unos labios enamorados, de un encarnado que se ha hecho anciano sin costumbre. Y uno mira la escalera y quier subirla y bajarla, así de ancha, así de intensa, así de variada, porque lo que quiere uno es más color, más belleza, más intensidad, más vida.